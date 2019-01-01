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النصر يعرض التخلي عن أحمد موسى مقابل السنغالي مباي دياني

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عرض جديد من قبل إدارة العالمي للتعاقد مع هداف الدوري التركي
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أشارت تقارير إلى أن مسؤولي النصر، يعملون بكل قوة على إنهاء صفقة المهاجم السنغالي مباي دياني لاعب نادي جلطة سراي التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

موقع " " Fotospor التركي كشف بحسب مصادره عن وجود عرض جديد من قبل إدارة العالمي للتعاقد مع هداف الدوري التركي.

وكانت تقارير خلال الأيام الماضية قد أشارت إلى أن المقابل المادي الذي عرضته إدارة النصر على نظيرتها في بالنادي التركي لم يكن مٌقنعًا.

الصحيفة التركية أشارت إلى أن المفاوض النصراوي أقترح ضم أحمد موسى في هذه الصفقة، من أجل اقناع مسؤولي جلطة سراي بإنهاء الصفقة.

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وأشارت التقارير إلى أن إدارة نادي جلطة سراي ترغب في الحصول على 16مليون يورو لأجل التخلي عن اللاعب.

ولم يُقدم أحمد موسى ما يشفع له للبقاء في صفوف نادي النصر على الرغم من القيمة المالية المرتفعة التي قدم بها إلى العالمي.

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يُذكر أن المغربي عبدالرزاق حمد الله مهاجم النصر قد تربع على صدارة هدافي الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي بتسجيله 32 هدفًا.

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