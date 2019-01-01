براج يُكذِّب لوكاكو بشأن العنصرية ويُطالبه بالاعتذار علنًا

فصل جديد في العنصرية وأحداثها..

كذّب نادي سلافيا براج، روميلو لوكاكو، لاعب إنتر، فيما إدعاه عن تعرضه للعنصرية خلال مباراة فريقه أمام النادي التشيكي، كما طالبه بضرورة الاعتذار.

لوكاكو كان قد شارك في انتصار النيراتزوري على براج بثلاثة أهداف مقابل هدف في دوري أبطال أوروبا، وقد أحرز الهدف الثاني الغالي لكتيبة أنطونيو كونتي.

الدولي البلجيكي خرج بعد المباراة وإدّعى أنه تعرض للهتافات العنصرية هو وزميله لاوتارو مارتينيز، وأن من كان في الملعب قد لاحظ ذلك بصورة واضحة.

النادي التشيكي بدوره نشر تغريدة ليرد على ما قاله لوكاكو، حيث كُتِب "نحن نرفض تمامًا وجود أي هتافات عنصرية في الملعب.".

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"لقد قمنا بتحليل اللقطات ولكن لا يوجد شي يدعم إدعاء لوكاكو. فقط كما نقوم بالاعتذار على أي سلوك فردي، فعلى لوكاكو أن يعتذر عن كلماته تجاه نادينا."

وكان لوكاكو قد تعرض لهتافات عنصرية خلال انتصار الإنتر على كالياري في سبتمبر الماضي بالدوري الإيطالي، ولكن الاتحاد الإيطالي لم يتخذ أي قرارات ضد كالياري.

يذكر أن لوكاكو قد خرج من قبل ليطالب الاتحاد الأوروبي بضرورة إيجاد حل رادع من العنصرية بدلًا من مجرد رفع عناوين مناهضة بدون جدوى فعلية على أرض الواقع.