أندية الدوري الإيطالي تتحد في بيان رسمي لمحاربة العنصرية

مطالبة بأهمية تواجد الجماهير وتعاونها للقضاء على هذه الأزمة

أعلنت جميع أندية الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، اليوم الجمعة، عن توقيع اتفاقية مبادرة لمحاربة العنصرية.

الكرة الإيطالية شهدت العديد من مواقف التمييز العنصري والإساءة لأصحاب البشرة السمراء على مدار السنوات الماضية.

روميلو لوكاكو، ماريو بالوتيلي، كاليدو كوليبالي، مويس كين من أبرز من تعرضوا لهذه المواقف المؤسفة.

العشرون فريقاً المشاركون بالبطولة أصدروا بياناً جاء فيه:"ندرك جيداً حجم خطورة المشكلة التي نعاني منها بخصوص العنصرية منذ سنوات".

وأضاف:"صور اللاعبين بعد تعرضهم للعنصرية في إيطاليا تم عرضها على جميع أنحاء العالم هذا الموسم، وهذا عار علينا جميعاً".

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وتابع البيان:"نعلن جميعنا الاتحاد والقيام بمبادرة من أجل تغيير شامل في التعامل مع هذه القضية الحساسة، وتطبيق أشد القوانين واللوائح لمحاربة العنصرية في الملاعب".

وطالبت الأندية في ختام البيان بضرور اتخاذ القرارات اللازمة في أسرع وقت ممكن، مع الحصول على دعم الجماهير للمساعدة على نجاح هذه الخطوة.