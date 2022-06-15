بديل مودريتش؟ ريال مدريد يسعى لخطف جوهرة بوروسيا دورتموند!

النجم الإنجليزي قد يشارك في الملاعب الإسبانية

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود نية لدى فريق ريال مدريد الإسباني بالتعاقد مع متوسط ميدان نادي بوروسيا دورتموند، جود بيلينجهام.

وكان اللاعب قد ارتبط اسمه بفريق ليفربول الإنجليزي، لكن يبدو وأن تلك الصفقة ستشهد هذا الصراع بين الأندية الأوروبية الكبرى.

وبحسب ما أوردته "Cadena SER" فإن الملكي قد تواصل بالفعل مع الفريق الألماني، ويسعى لمحاولة إقناعهم بترك جوهرة متوسط ميدانهم.

ماذا يريد ريال مدريد؟

أوضح التقرير أن ريال مدريد قد يقدم عرضًا مذهلاً بقيمة 78 مليون جنيه استرليني للتعاقد مع جود بيلينجهام من بوروسيا دورتموند هذا الصيف.

وأضاف التقرير أن الملكي سيتخذ هذه الخطوة من أجله إذا لم ينفقوا الأموال على مهاجم جديد، مع عقد مدته 5 أو 6 سنوات للاعب خط الوسط.

ويأتي هذا العرض بعدما قدم فريق ليفربول عرضه الذي أشارت الصحافة من قبل إلى وصوله لـ 86 مليون جنيه استرليني.

ما هي العقبة التي قد تقف أمام قدوم اللاعب؟

كون فريق ليفربول ينافس في صفقة انضمام جود بيلينجهام إلى صفوفه أيضًا ليس العقبة الوحيدة أمام ريال مدريد.

حيث يمتلك الملكي العدد الكافي من الأسماء التي تحمل جنسيات أخرى غير الإسبانية، لكن فريق العاصمة لديه خطة لتدارك هذا الموقف.

حيث أوضح التقرير أنه من المأمول أن يحصل فينيسيوس جونيور على جواز سفر إسباني بحلول عام 2023 حتى يتمكن بيلينجهام من الانضمام الصيف المقبل إذا تم الاتفاق على الصفقة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

جدير بالذكر أن الفريق الأبيض قد تعاقد بالفعل مع متوسط ميدان فريق موناكو الفرنسي، أوريليان تشواميني منذ أيام.

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