بديل أجويرو.. برشلونة يستقر على اسم خبير مجاني

وضع مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز، اسم سيدريك باكومبو على طاولة إدارة النادي الكتالوني للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية، في سبيل دعم خط الهجوم الكتالوني الذي يُعاني بشدة هذا الموسم.

ووصل تشافي إلى تدريب برشلونة خلفًا للمدرب المُقال رونالد كومان، والآن يسعى إلى تدارك الموقف الصعب محليًا وأوروبيًا، والبداية من خلال زيادة الجودة الهجومية، وهو نفس ما كان يطمح له المدرب الهولندي أيضًا.

صحيفة "EL Nacional" أشارت في آخر تقاريرها إلى أن اسم باكومبو برز بشدة في جنبات كامب نو بالساعات الماضية، خاصةً وأن يبدو مثاليًا من الناحية الاقتصادية وكذلك الرياضية بالنسبة لبرشلونة حاليًا.

ما هي مميزات التعاقد مع باكومبو؟

ويلعب باكومبو في اللحظة الراهنة مع فريق بكين جوان الصيني، وينتهي عقده هناك بنهاية عام 2021، أي أن برشلونة إن تعاقد معه في يناير فسيكون صفقة مجانيًا، مما يتماشى مع الوضح الحرج الذي يعيشه الكتلان اقتصاديًا في آخر عامين.

أما على صعيد الخبرة، أثبت باكومبو ما يمتلكه من إمكانات استثنائية كمهاجم عندما كان يلعب في فياريال بالفترة بين 2015 حتى 2018، ما ترتب عليه انتقاله إلى الصين نظير مبلغ ضخم وصل إلى 40 مليون يورو، وقد نجح في ترك بصمته سريعًا هناك.

صاحب الـ30 عامًا بالطبع سيكون مهتمًا بارتداء قميص برشلونة، وقد يكون على استعداد لتخفيض راتبه حتى يظفر بالعمل تحت إمرة تشافي هيرنانديز بالفترة المقبلة من مسيرته.

لماذا يحتاج برشلونة للتعاقد مع مهاجم في يناير؟

تعرض برشلونة إلى ضربة قوية في مركز المهاجم الصريح منذ الاستغناء عن لويس سواريز في 2020 وفشل تعويضه بمهاجم من طينة الكبار منذ ذلك الحين.

حاول مارتن برايثوايت القيام بهذا الدور لكنه أصيب، كما أن جودته لا تتماشى مع الآمال والضغوطات الكبيرة الموجودة في برشلونة.

أما الانتداب الأهم في الصيف الماضي، سيرخيو أجويرو، فقد يعتزل كرة القدم كلها بالأشهر المقبلة بعد ظهور أزمة انتظام ضربات القلب لديه، والتي تشكل تهديدًا على حياته إن عاد لمزاولة المهنة بصورة احترافية مجددًا.

حتى أنسو فاتي الذي يمكنه اللعب كمهاجم مصاب ولا يزال في حاجة إلى وقت للعودة إلى مستواه، فيما رحل أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد معارًا وجرى الاعتماد على ممفيس ديباي في أدوار تكتيكية أخرى.

تبقى الإشارة في النهاية إلى أن لوك دي يونج المُعار من إشبيلية خارج الحسابات تمامًا لدرجة أن البرسا سيحاول قطع إعارته سريعًا في يناير المقبل لتوفير راتبه وضم مهاجم آخر.

كيف كانت مسيرة باكومبو مع فياريال؟

دفعت الغواصات 7.5 مليون يورو عام 2015 للتعاقد مع باكومبو بعد تألقه رفقة بورصا سبور التركي، وقبلها كان أحد الأسماء البارزة مع سوشو الفرنسي.

في خلال ثلاث سنوات قضاها داخل ملعب لا سيراميكا، خاض الدولي الكونغولي 105 مباراة على مختلف الأصعدة، نجح خلالهم بتسجيل 47 هدفًا وصناعة 5 آخرين.

لم تكن مسيرة باكوبمو في الصين سيئة أبدًا أيضًا، فتُظهر الأرقام أنه خاض 87 مباراة سجل خلالهم 58 هدفًا وصنع 21 آخرين في فترة لا تتجاوز الثلاثة أعوام.

اقرأ أيضًا..