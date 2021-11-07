تشافي: الهلال وضعني في موقف صعب .. وبكيت لرحيلي عن السد

حرص الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني السابق لنادي السد القطري، والجديد لفريق برشلونة الإسباني، على توجيه رسالة مهمة إلى جماهير النادي القطري قبل رحيل.

وأعلن نادي السد عن موافقته على رحيل تشافي لتدريب نادي برشلونة، بعد 6 سنوات قضاها النجم الإسباني داخل جدران النادي القطري.

تشافي قال خلال تصريحات للمركز الإعلامي لنادي السد: "أنا هنا منذ 6 سنوات، كانت أفضل فترة في حياتي، وجدت هنا في قطر عائلة كبيرة وهي السد، ومنذ البداية كانت قصة حب مع اللاعبين والإدارة والنادي والجماهير، كان شرف كبير لي أنني كنت لاعبًا في السد، ثم تولي منصب مدرب الفريق".

وتابع: "شعرت باحترام كبير من جانب الإدارة واللاعبين والنادي والمشجعين، والأمر كان عاطفيًا جدًا أثناء الاجتماع مع اللاعبين وكنت أبكي، لأنني خلال السنوات الستة كانت لدي علاقة جيدة مع اللاعبين والإدارة".

المدرب الإسباني أردف: "لم أعتقد أبدًا أنه في قطر لدينا هذا النوع من المواهب واللاعبين، مثل أكرم عفيف وحسن الهيدوس وخوخي بوعلام وعلي أسد وبيدرو ومشعل برشم وسعد الشيب وطارق سلمان وعبد الكريم حسن، هذا الجيل من اللاعبين المحليين كان مفاجأة كبيرة بالنسبة لي".

واستطرد قائلًا: "صَنع هؤلاء اللاعبون المحليون الفارق للفريق، لأنهم يحبون كرة القدم، وأنشأنا معًا فريقًا قويًا للغاية منذ البداية، وأيضًا هناك لاعبون أجانب، أتذكر أنني لم أكن أعرف بغداد بونجاح، في رأيي هو مهاجم كبير وهو ممتاز في مركز الرقم 9".

هيرنانديز واصل: "هناك أيضًا جابي وسانتي كازورلا والذي في رأيي هو أفضل لاعب دربته حتى الآن، وأيضًا جيليرمي ورودريجو تاباتا، واللاعبان وو يونج ونام تاي هي، أتذكر هذه الأنواع من اللاعبين الذين يمكنهم إحداث فارق للفريق".

واستكمل حديثه قائلًا: "أتذكر عندما بدأت العمل كمدرب، وكان جميع من في المدرجات يطالبون بإقالتي، كانت لحظة صعبة جدًا، ولكني أفهمها وأنا لست جديدًا في عالم كرة القدم، وحدث معي ذلك في برشلونة أكثر من مرة وأفهم ذلك، لأنه عندما لا تحصل على نتائج، في النهاية يكون الناس غاضبين جدًا".

النجم الإسباني أضاف: "أتذكر أنني اجتمعت وقتها مع اللاعبين، وقلت لهم إذا كانت المشكلة أنا سأرحل، ليس لدي أي مانع، وقتها شعرت أننا سنتحسن، سنتدرب بجدية وسنعمل أكثر، وعندما أنظر إليها الآن، فقد كانت واحدة من أفضل الفترات في تاريخ نادي السد بكل تأكيد".

وقال أيضًا: "أتذكر فترة 2015 لأننا خسرنا أمام الهلال السعودي، الأمر خطأ كبير منا في ملعبنا هنا، وأخبرت اللاعبين أن هناك مباراتين يجب علينا أن نكون هادئين وألا نكون عصبيين، وأتذكر البطاقة الحمراء لعبد الكريم حسن والفريق ظل بعد الإقصاء من دوري أبطال آسيا في تراجع بالنتائج، وفقدنا فرصتنا ببطولة دوري نجوم قطر".

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"المدرب الذي سيأتي بعدي هنا في السد سيستمتع بكل تأكيد، لأنك تعلم لدينا فريق كبير مع شخصيات كبيرة ومحترفين، لا داعي للقلق، المدرب الجديد للسد سيكون سعيدًا هنا، والبيئة مثالية والمشجعون دائمًا سعداء حقًا".

واختتم تشافي تصريحاته قائلًا: "ربما ليس الوقت المناسب للرحيل، ولكن من الممكن أن أعود مستقبلًا إلى السد ولم لا؟ أشعر أن السد هو بيتي لذلك شكرًا للجميع، وسعيد وفخور جدًا بانني جزء من هذا النادي".