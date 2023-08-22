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بخطوة عملية .. لويس كاسترو يُزيل الشكوك حول مستقبل تاليسكا مع النصر

تامر أبو سيدو
Cristiano Ronaldo Anderson TaliscaGetty Images
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النصر يخوض ملحق دوري أبطال آسيا مساء اليوم الثلاثاء

أزال لويس كاسترو المدير الفني للنصر الشكوك حول مستقبل البرازيلي أندرسون تاليسكا مع الفريق، وذلك بعد ساعات من الأخبار المثارة حول طلبه التخلي عنه ورحيله عن العاصمة السعودية.

التقارير الصحفية السعودية كانت قد أكدت يوم أمس أن المدرب البرتغالي قرر استبعاد البرازيلي من قائمة المشاركين في مواجهة شباب الأهلي الإماراتي الليلة، في الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا، زاعمة أنه طلب الاستغناء عنه رسميًا.

صحيفة الرياضية السعودية أفادت صباح اليوم أن كاسترو قرر ضم تاليسكا لأجانب النصر في مباراة دوري أبطال آسيا، حيث استبعد لاعب الوسط سيكو فوفانا من حساباته وضم الجناح المهاجم بجانب الظهير الأيسر جيسلان كونان.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كاسترو كان قد أعلن خلال المؤتمر الصحفي أمس استدعاء الثلاثي كريستيانو رونالدو ومارسيلو بروزوفيتش وساديو ماني للقاء الحاسم على المستوى القاري، وقد استقر صباح اليوم على إضافة تاليسكا وكونان لهم.

يُشار إلى أن النصر لم يستطع حصد أي نقطة في دوري روشن السعودي حتى الآن، حيث خسر مباراتيه أمام الاتفاق والتعاون.

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  • 15189مارسيلو بروزوفيتش
  • 31002صفقة أخرى
155740 الأصوات

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