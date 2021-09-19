بخسارة 12 مليون يورو شهريًا.. إنتر يواصل المعاناة الاقتصادية

إنتر الإيطالي ورغم بيع نجومه لا يزال يعاني اقتصاديًا.

لا يزال نادي إنتر الإيطالي بعيدًا كل البعد عن الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تحيط به، واضطرته لبيع عدد من أبرز نجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

إنتر، ورغم فوزه بلقب الدوري الإيطالي بعد سيطرة كاملة من يوفنتوس على البطولة لمدة تسعة مواسم، إلا أن إدارة "النيراتزوري" عانت بشدة اقتصاديًا.

مجموعة "سونينج" الصينية المالكة لنادي إنتر أكدت بعد أيام فقط من الفوز بلقب الدوري الإيطالي أن الموقف الاقتصادي للنادي مريع، وأعلنوا عن تدابير ضخمة لخفض التكاليف.

رغبة إدارة إنتر في خفض التكاليف أدت إلى قرار من المدرب أنطونيو كونتي بالرحيل، رغم أنه من وضع حجر الأساس لمشروع "النيراتزوري" الرياضي، والذي قاده للفوز بلقب الدوري الإيطالي.

تلك التدابير شملت بيع البلجيكي روميلو لوكاكو إلى تشيلسي الإنجليزي مقابل 115 مليون يورو، والمغربي أشرف حكيمي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 60 مليون يورو.

وبعد المبيعات وصفقات الشراء، حقق إنتر ربحًا قدره 130 مليون يورو من سوق الانتقالات خلال الصيف الماضي.

كما عززت إدارة إنتر مداخيل النادي من صفقات الرعاية بنسبة 245% بفضل عدد من الصفقات الجديدة لأكثر من شركة.

ورغم كل ذلك، إلا أن صحيفة "لا روبوبليكا" الإيطالية أكدت أن إنتر لا يزال يعاني ماديًا، ويخسر 12 مليون يورو شهريًا.

المجموعة المالكة لنادي إنتر حصلت على قرض بقيمة 275 مليون يورو من إحدى الشركات الأمريكية في مايو الماضي، وسيحتاج إما إلى العثور على مستثمرين جدد أو المخاطرة بفقدان السيطرة على النادي.

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