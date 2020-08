بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان: مباشر لحظة بلحظة

باريس سان جيرمان 0 × 0 بايرن ميونخ

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

13' كومان يتوغل بالكرة أمام منطقة الجزاء ويحاول التسديد، لكن الدفاع الباريسي متيقظ.

12' الكرة تصل لفليك فيمسكها ويضغط عليها ثم يقول للحكم أن الهواء بها أقل من اللازم.

12' الكرة تتحول لبايرن ويرسل نوير كرة أمامية يبعدها سيلفا للتماس.

11' استحواذ لباريس سان جيرمان في هذه الأثناء، وبايرن ميونخ متراجع كليًا.

10' كيرير يتقدم بالكرة على يمين منطقة الجزاء ثم يرسل عرضية أرضية يبعدها الدفاع للركنية.

10' نيمار ينفذ الضربة الحرة بعرضية إلى القائم الثاني يبعدها دافيس إلى تماس من الجهة الأخرى.

9' مبابي يحاول التوغل بالكرة في اليسار، لكن تياجو يتدخل عليه بقوة، وخطأ لباريس سان جيرمان.

6' ليفاندوفسكي يمهد كرة لتايجو الذي يرسل تسديدة قوية تخرج عالية إلى ضربة مرمى.

5' محاولات من باريس للخروج بالكرة، وبايرن يضغط بقوة على حاملها.

3' بداية قوية لبايرن ميونخ وتراجع لباريس سان جيرمان.

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة.

🔴🔵 Paris are the first French side to reach the #UCLfinal since in 2003/04.



Will they finish the job?