بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في نهائي دوري أبطال أوروبا 2019-2020، والتي تقام على ملعب دا لوش

باريس سان جيرمان 0 × 0 بايرن ميونخ

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13' كومان يتوغل بالكرة أمام منطقة الجزاء ويحاول التسديد، لكن الدفاع الباريسي متيقظ.

12' الكرة تصل لفليك فيمسكها ويضغط عليها ثم يقول للحكم أن الهواء بها أقل من اللازم.

12' الكرة تتحول لبايرن ويرسل نوير كرة أمامية يبعدها سيلفا للتماس.

11' استحواذ لباريس سان جيرمان في هذه الأثناء، وبايرن ميونخ متراجع كليًا.

10' كيرير يتقدم بالكرة على يمين منطقة الجزاء ثم يرسل عرضية أرضية يبعدها الدفاع للركنية.

10' نيمار ينفذ الضربة الحرة بعرضية إلى القائم الثاني يبعدها دافيس إلى تماس من الجهة الأخرى.

9' مبابي يحاول التوغل بالكرة في اليسار، لكن تياجو يتدخل عليه بقوة، وخطأ لباريس سان جيرمان.

6' ليفاندوفسكي يمهد كرة لتايجو الذي يرسل تسديدة قوية تخرج عالية إلى ضربة مرمى.

5' محاولات من باريس للخروج بالكرة، وبايرن يضغط بقوة على حاملها.

3' بداية قوية لبايرن ميونخ وتراجع لباريس سان جيرمان.

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة.

🔴🔵 Paris are the first French side to reach the #UCLfinal since in 2003/04.



Will they finish the job? — UEFA (@ChampionsLeague) August 23, 2020

تشكيل باريس سان جيرمان:

سيبدأ المدرب توماس توخيل بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-3-3

كيلور نافاس

خوان بيرنات - بريسنيل كيمبيمبي - تياجو سيلفا - تيلو كيهرير

ليوناردو باريديس - ماركينيوس - أندير هيريرا

كيليان مبابي - نيمار - أنخيل دي ماريا

البدلاء: ميتشيل بيكر - إدريسا جايي - كولين داجبا - ماورو إيكاردي - ماركو فيراتي - لايفين كورزاوا - بابلو سارابيا - مارسين بولكا - يوليان دراكسلر - إريك ماكسيم تشوبو موتينج - عبده ديالو - سيرخيو ريكو.

بايرن ميونخ 🆚 باريس سان جيرمان



التشكيلات الرسمية لنهائي دوري أبطال أوروبا 🤩🔥 pic.twitter.com/mozjvyjFnh — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 23, 2020

تشكيل بايرن ميونخ:

سيبدأ المدرب هانز فليك بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-2-3-1

مانويل نوير

ألفونسو ديفيس - دافيد ألابا - جيروم بواتينج - جوشوا كيميش

ليون جوريتسكا - تياجو ألكانتارا

كينجسلي كومان - توماس مولر - سيرج جنابري

روبرت ليفاندوفسكي

البدلاء: سفين أولرايش - رون ثوربين هوفمان - إيفان بيريشيتش - ميكائيل كويسانس - خافي مارتينيز - بنجامين بافارد - لوكاس هيرنانديز - كورينتين توليسو - جوشوا زيركزي - ألفارو أودريوزولا - فيليبي كوتينيو - نيكلاس زوله.

كل ما تريد معرفته عن نهائي دوري أبطال أوروبا..

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فاز بايرن ميونخ الألماني على ليون الفرنسي يوم الأربعاء، ليتحدد بذلك الطرف الثاني لنهائي دوري أبطال أوروبا 2020 المقرر أن يقام يوم الأحد.

تمكن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي من تحقيق الفوز على نظيره الألماني لايبزيج في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا ، وتأهل الفريق للدور النهائي من البطولة للمرة الأولى في تاريخه، وهو الطرف الأول في المباراة النهائية.

أهلًا بكم أعزائي المتابعين في البث الكتابي المباشر لمباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2020، والتي تقام في استاد دا لوش.