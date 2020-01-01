موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2020، القنوات الناقلة والملعب

كل ما تريد معرفته عن نهائي دوري أبطال أوروبا 2020 بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، ما هو موعده وأين سيقام؟ وكيف تتابعه وما هي القنوات الناقلة له؟

نسخة دوري أبطال أوروبا موسم 2019-2020 هي النسخة رقم 65 في تاريخ ذات الأذنين، وهي الـ28 منذ التسمية والنظام الجديدين، وانطلقت مباريات دوره التمهيدي في يونيو 2019 كالمعتاد، فيما بدأت الأدوار الأساسية في سبتمبر من نفس العام، وكان من المقرر أن تنتهي هذه النسخة من المسابقة الأقوى في القارة العجوز على صعيد الأندية في 30 مايو 2020.

لكن، حدث ما لم يكن في الحسبان، ففي مارس الماضي تفشى فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، وهو ما أجبر الجميع على إيقاف الأنشطة لا سيما النشاط الكروي، وبالطبع توقف دوري الأبطال.

كما هو معتاد شارك في الدور الأول من البطولة 32 فريقاً، ستوزع على 8 مجموعاتٍ كلٌ منها بها 4 فرق، وتنافست هذه الأندية فيما بينها ذهاباً وإياباً وفي النهاية تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني لدور الـ16، والذي لعب كالعادة بنظام خروج المغلوب من مجموع مباراتي الذهاب والإياب حتى دور الـ16، وبسبب الجائحة، لعبت بقية الأدوار من مباراة واحدة.

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كما تعودنا في النسخ السابقة من دوري أبطال أوروبا ، فإن الملعب المستضيف للنهائي يتم اختياره من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فما هو الاستاد الذي وقع عليه الاختيار لاستضافة نهائي ذات الأذنين 2019-2020؟ ومتى ستنطلق صافرة المباراة؟ هذا ما يستعرضه لكم جول في الأسطر التالية.

ما هو موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2019-2020؟

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2019-2020 يوم الأحد 23 أغسطس 2020 ميلادياً، الموافق 4 محرم 1442، وستنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-2019:

المباراة الموعد باريس سان جيرمان - بايرن ميونخ الأحد 23 أغسطس 2020،

4 محرم 1442،

21:00 مصر، 22:00 السعودية

ما هي القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال أوروبا 2020؟ وكيف يمكنني متابعته؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا حتى عام 2021، ما يعني أنها ستكون الشاشة الحصرية التي ستعرض نهائي ذات الأذنين 2019-2020، وستنقل مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ على أكثر من قناة باللغات العربية والإنجليزية وحتى الفرنسية والإسبانية.

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يمكنك متابعة البث المباشر لنهائي المسابقة الأفضل في كرة القدم على صعيد الأندية عن طريق الإنترنت باستخدام خدمة بي إن كونتكت التي تقدمها الشبكة القطرية حصرياً أيضاً، ولن تكون هذه الطريقة الوحيدة للمتابعة على الشبكة العنكبوتية، فالنسخة العربية من موقع جول ستقوم بتغطية نهائي دوري أبطال أوروبا 2019-2020 مباشرةً ولحظةً بلحظة، وستبدأ هذه التغطية قبل انطلاق صافرة البداية بحوالي نصف ساعة، وستستعرض جميع كواليس المباراة ومجرياتها.

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أين سيقام نهائي دوري أبطال أوروبا 2019-2020؟

كان من المقرر أن يقام نهائي دوري أبطال أوروبا 2020 على استاد أتاتورك بمدينة إسطنبول التركية، وهو ملعب أوليمبي يتسع لحوالي 80 ألف مشجع، ويحمل 4 نجوم في تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

لكن بعد تفشي فيروس كورونا وتوقف المسابقة وعودتها في أغسطس، قرر الاتحاد الأوروبي إقامة النهائي في تركيا العام المقبل، وإقامة المباريات من دور 8 حتى النهائي هذا العام في البرتغال.

سيقام نهائي دوري الأبطال هذا الموسم على ملعب دا لوش بالعاصمة البرتغالية لشبونة، وقد تم إنشاء هذا الملعب في 25 أكتوبر 2003 بتكلفة 162 مليون يورو، وهو الملعب الرئيسي لفريق بنفيكا ومنتخب البرتغال.

شهد هذا الاستاد إقامة المباراة النهائية ليورو 2004 بين اليونان والبرتغال، والتي انتهت بفوز الإغريق بهدف وحيد من توقيع خاريستياس، وأقيم عليه نهائي دوري أبطال أوروبا 2014 بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، والذي فاز به الملكي بأربعة أهدافٍ لهدف.

المباراة الملعب نهائي دوري أبطال أوروبا 2020 دا لوش، لشبونة

كيف وصل باريس سان جيرمان لنهائي دوري الأبطال؟

بداية باريس سان جيرمان لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم كانت قوية جدًا، حيث انتصر على ريال مدريد الأكثر فوزًا بالبطولة بلثلاثة، ولم يخسر أي مباراة في دور المجموعات الذي تأهل منه كمتصدر برصيد 16 نقطة.

واجه العاصمي الفرنسي بعض الصعوبة في دور 16، حيث خسر من بوروسيا دورتموند في الذهاب بهدفين لهدف، لكنه أنهى مباراة الإياب بهدفين نظيفين.

تخطى باريس سان جيرمان أتالانتا في ربع النهائي بهدفين لهدف، وأخيرًا فاز على لايبزيج في نصف النهائي بثلاثيةٍ نظيفة.

كيف وصل بايرن ميونخ لنهائي دوري الأبطال؟

لم تقل قوة بداية بايرن ميونخ عن باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا ، ففي دور المجموعات انتصر البايرن في جميع مبارياته وسحق توتنهام بسبعة أهدافٍ لهدفين.

لم يواجه الفريق البافاري أية صعوبات رغم قوة المنافسين في الأدوار الإقصائية، فقد فاز على تشيلسي بثلاثيةٍ نظيفة ذهابًا ورباعيةٍ لهدف إيابًا في دور 16، ثم سحق برشلونة بالثمانية في ربع النهائي، وذلك قبل أن يضرب ليون بالثلاثة في نصف النهائي.