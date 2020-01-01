يوفنتوس ضد أوليمبيك ليون: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة يوفنتوس ضد أوليمبيك ليون في إياب دور 16 من دوري أبطال أوروبا، والتي تقام في استاد أليانز

يوفنتوس 2 × 1 ليون

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مانشستر سيتي يسجل الهدف الثاني في هذه الأثناء، ويبدو أن الريال خارج دوري الأبطال هذا الموسم.

67' وديمبيلي يدخل بدلاً من ديباي.

67' أديلايد يدخل بدلاً من إيكامبي.

66' رابيو يهرب بالكرة في اليسار ثم يرسل عرضية ارضية يبعدها الدفاع.

65' حصار قوي يضربه يوفنتوس على ليون بحثًا عن هدف التأهل.

64' خطييييييييييرة ليوفنتوس بعرضية من الركنية عن طريق بينتانكور يحولها بونوتشي برأسه للمرمى، لكن الكرة تمر من على حافة القائم الايمن للحارس.

63' كوادرادو يرسل عرضية من اليميني يبعدها أنديرسين.

61' أنديرسين يدخل بدلاً من ديناير في صفوف ليون، ورامسي يدخل بدلاً من بيانيتش في صفوف يوفنتوس.

كان الله في عون دفاع أولمبيك ليون أمام رونالدو نسخة دوري أبطال أوروبا



هدفان في 17 دقيقة للدون ويوفنتوس يقترب من العودة والتأهل 🔥 pic.twitter.com/7r1OyU1sqk — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 7, 2020

رغم فوز السيدة العجوز بالدوري الإيطالي للمرة التاسعة هذا الموسم لم يقدم الفريق المستوى المأمول خاصةً بعد العودة من الكورونا، وهو ما يضع الشك في نفوس الأنصار، وسيكون على زملاء رونالدو تحقيق انتصار يعبر بهم من هذا لحاجز النفسي ويعيد الثقة من جديد.

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة يوفنتوس ضد أوليمبيك ليون في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2020 .