ريال مدريد ومانشستر سيتي: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، والتي تقام على ملعب الاتحاد..

مانشستر سيتي 2 × 1 ريال مدريد

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يوفنتوس ضد أوليمبيك ليون: مباشر لحظة بلحظة

69' مودريتش يقتحم منطقة جزاء السييتي ويسدد كرة قوية ولكن إيدرسون يتألق.

68' فاران يهدي مانشستر سيتي الفوز.. جووووووووووووووووووول! الفرنسي يعيد الكرة بالخطأ إلى كورتوا وجيسوس يستغل الأمر ليضعها في الشباك.

66' التبديل الأول لمانشستر سيتي بخروج فيليب فودين ونزول بيرناردو سيلفا.

65' كورتوووووا يتعملق! اقتحام لمنطقة الجزاء ومهارة مميزة من جيسوس ولكن تسديدته يتألق فيها كورتوا.

63' فرصة خطيررررررة يضيعها كريم بنزيما بعد تمريرة سحرية من أسينسيو، لكن تسديدته أتت في منتصف المرمى وتصدى لها إيدرسون.

رونالدو يحرز الهدف الثاني ليوفنتوس في شباك ليون.. هدف وحيد يفصل البيانكونيري عن التأهل الآن.

60' التبديل الأول لريال مدريد.. ماركو أسينسيو في محل رودريجو.

59' استحواذ شبه تام من مانشستر سيتي على المباراة والاقتراب رويدًا رويدًا من مرمى كورتوا.. ريال مدريد غير موجود حتى الآن.

53' من جديد كورتوا يتصدى لانفراد لستيرلينج بعد سوء في بداية الهجمة من كاسيميرو.. ريال في خطر بسبب الإصرار على بناء اللعب من الخلف.

48' ركنية ينفذها دي بروينه مباشرة في المرمى مرة أخرى ولكن من جديد كورتوا يتألق.

47' ستيرلينج يهدر انفرادًا بتألق من كوروتوا، سيتي يدخل في حالة ممتازة

46' كانسيلو يخترق من الجبهة اليسرى لحدود خط المرمى ويرسل عرضية لكن فاران ينقذ الموقف.

45' بداية الشوط الثاني! موعد مع الإثارة.

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، تقدم ستيرلينج لسيتي وعادل بنزيما.. ريال مدريد في حاجة إلى هدف للجوء إلى الأوقات الإضافية، استراحة ونعود.

45' دقيقة وقت محتسب بدل من الضائع

44' دي بروينه يفاجئ الجميع بركنية باتجاه المرمى ولكن كورتوا ينقذها من على خط المرمى.

43' بنزييييييمااااا! ماذا أضعت، عرضية مثالية من رودريجو له أمام المرمى ولكن يسددها ضعيفة، الحكم احتسبها تسلل فيما بعد.

الآن كريستيانو رونالدو يتعادل ليوفنتوس، اليوفي يحتاج إلى هدفين للمرور.

40' كورتوا كاد أن يعطي السيتي الهدف الثاني، تمريرة خاطئة استخلصها دي بروينه ومررها إلى فودين الذي سددها أرضية ولكن أتت بجوار القائم.

نذكركم بأنه في المباراة الأخرى التي تجمع بين يوفنتوس وليون، ليون متقدم بهدف نظيف، ويحتاج زملاء رونالدو لـ3 أهداف حتى يتمكنوا من التأهل إلى ربع النهائي.. الفائز من مباراتنا سيلتقي مع الفائز من هذه المباراة.

35' كانسيللوووو! تسديدة مميزة جدًا بعد اختراقه من الجبهة اليسرى ولكن هذه المرة يتصدى لها كورتوا

31' استحواذ من مانشستر سيتي ولكن من دون خطورة، ريال مدريد تراجع نوعًا ما رغم إحرازه التعادل.

سجل كريم بنزيمة 5 أهداف في آخر 6 مباريات له في مراحل خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا🔥



مانشستر سيتي 1️⃣ - 1️⃣ ريال مدريدpic.twitter.com/X4Cx59VVqo — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 7, 2020

كان الفريقين قد التقيا في مباراة الذهاب في فبراير الماضي، وانتهى اللقاء بفوز السيتي بهدفين مقابل هدف واحد، وبالطبع فإن السيتيزنس سيسعى للحفاظ على الفوز والتأهل لربع النهائي، ويترقب جماهير الفريق اللقاء بكثير من القلق والتوتر خاصة بعد أن ودع الأزرق السماوي مؤخراً بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد هزيمته في مباراة نصف النهائي أمام آرسنال بهدفين نظيفين.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي تقام على ملعب الاتحاد.