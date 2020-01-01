آرسنال ضد تشيلسي: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة آرسنال ضد تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2020، والتي تقام في الملعب التاريخي للكرة في إنجلترا ويمبلي

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آرسنال 0 × 1 تشيلسي

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12' بيبي ينفذ الركنية بعرضية تعبر من الجميع إلى ضربة مرمى.

11' عرضية خطييييييرة من اليمين عن طريق بيبي يبعدها زوما للركنية.

10' الرااااااااائع بوليسيتش يتوغل بالكرة في يمين منطقة الجزاء ثم يرسل تسديدة قوية يعترضها مارتينيز هذه المرة.

We work it brilliantly through the middle, Mount's cross is then sensationally flicked on by Giroud into the path of Pulisic who applies a deft finish to beat Martinez! 😍



🔵 1-0 🔴 [5'] #HeadsUpFACupFinal https://t.co/wRVTKTmwms pic.twitter.com/viNSgGwIm9 — FC (@ChelseaFC) August 1, 2020

5' بوليسيتش توغل بالكرة أمام منطقة الجزاء ثم مررها لماونت الذي أرسل عرضية أرضية من يسار المنطقة اصطدمت بالدفع ووصلت ضعيفة لجيرو، فمرر الفرنسي كرة رائعة بكعبه وضعت بوليسيتش في مواجهة إميليانو فأرسل الكرة للشباك.

5' جووووووووووووووووول أول لتشيلسي عن طريق بوليسيتش.

3' خطييييييييييرة لتشيلسي بانطلاقة من ماونت الذي يرسل تسديدة قوية يطير ليها مارتينيز ويبعد الكرة من على يساره.

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة.

كعادة النهائي في كل عام تنشذ مطربة النشيد الملكي الإنجليزي في بداية لاحتفالية صغيرة بالبطولة الأقدم في التاريخ.

تشكيل آرسنال:

يبدأ المدرب ميكيل أرتيتا بالتشكيل التالي:

التشكيل | 3-4-3

إميليانو مارتينيز

كيران تيرني - دافيد لويز - روب هولدينج

أينسلي ميتلاند نايلز - جرانيت جاكا - داني سيبايوس - هيكتور بييرين

بيير إيميريك أوباميانج - أليكساندر لاكازيت - نيكولاس بيبي

البدلاء: بوكايو ساكا - مات ماكي - إيدي نكيتياه - سوكراتيس - جوزيف ويلوك - سياد كولاسيناك - ماثيو سميث - لوكاس توريرا - ريس نيلسون.

تشكيل تشيلسي:

يبدأ فرانك لامبارد بالتشكيل التالي:

التشكيل | 3-4-3

ويلي كاباييرو

أنطونيو روديجير - كيرت زوما - سيزار آثبليكويتا

ماركوس ألونسو - ماتيو كوفاتشيتش - جورجينيو - ريس جيمس

كريستيان بوليشيتش - أوليفييه جيرو - ماسون ماونت

البدلاء: تامي أبراهام - كالوم هودسون أودوي - نجولو كانتي - فيكايو توموري - إيمرسون - كيبا أريثابالاجا - روس باركلي - بيدرو - أندرياس كريستينسين.

جدول مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي، القنوات الناقلة ونتائج كل الأدوار

كانت بداية الجانرز لكأس إنجلترا في الدور الثالث بالفوز على ليدز يونايتد بهدفٍ نظيف، ثم فازوا على بورنموث في الدور الرابع بهدفين لهدف، وذلك قبل أن يفوزوا على بورتسموث بهدفين نظيفين، وفي ربع النهائي انتصر المدفعجية على شيفيلد يونايتد بهدفين لهدف، ثم فجروا مفاجأة من العيار الثقيل في نصف النهائي وأقصى مانشستر سيتي.

بدأ تشيلسي كأس الاتحاد بالفوز على نوتنجهام فورست بهدفين نظيفين، ثم فاز على هال سيتي بهدفين لهدف، ومن ثم أقصى البلوز ليفربول بطل الدوري الإنجليزي من الدور الخامس، وذلك قبل أن يتخطى ليستر سيتي في ربع النهائي ومانشستر يونايتد في نصف النهائي.

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة آرسنال ضد تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2020، والتي تقام على استاد ويمبلي.