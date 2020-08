آرسنال ضد تشيلسي: مباشر لحظة بلحظة

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

آرسنال 0 × 1 تشيلسي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

12' بيبي ينفذ الركنية بعرضية تعبر من الجميع إلى ضربة مرمى.

11' عرضية خطييييييرة من اليمين عن طريق بيبي يبعدها زوما للركنية.

10' الرااااااااائع بوليسيتش يتوغل بالكرة في يمين منطقة الجزاء ثم يرسل تسديدة قوية يعترضها مارتينيز هذه المرة.

We work it brilliantly through the middle, Mount's cross is then sensationally flicked on by Giroud into the path of Pulisic who applies a deft finish to beat Martinez! 😍



🔵 1-0 🔴 [5'] #HeadsUpFACupFinal https://t.co/wRVTKTmwms pic.twitter.com/viNSgGwIm9