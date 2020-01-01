الجزائر ضد زيمبابوي: مباشر لحظة بلحظة

شاهد البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة منتخب الجزائر ضد زيمبابوي لحساب الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021، على الملعب الوطني بزيمبابوي

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

زيمبابوي 1 × 2 الجزائر

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

المزيد من الفرق

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

47' نهاية الشوط الأول...

47' خطييييييييييرة لزيمبابوي بعرضية من اليسار عن طريق زيمورا يقابلها موسونا بتسديدة من يمين المنطقة تمر بعيدة إلى ضربة مرمى.

46' خطأ لزيمبابوي من وسط الميدان ينفذه موسونا بكرة أمامية عالية يشتتها فيجولي لركنية من على يسار مبولحي.

43' خطأ لزيمبابوي من على يسار القوس نفذه موسونا بتسديدة مقوسة مرت للشباك من على يسار مبولحي.

43' جووووووووووووول لزيمبابوي عن طريق موسونا..

42' موسونا نفذ الضربة الحرة بتسديدة قوية لمسها مبولحي وارتمطت الكرة بالعارضة..

42' يا ربااااااااااااااااااه .. العارضة ومبولحي يتكاتفان ويحرمان زيمبابوي من الهدف الأول.

41' جمال بلعمري يتحصل على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على كاديويري.

40' عرضية من اليسار عن طريق بن ناصر يقابلها ديلور براسية للداخل من القائم الثاني، لكن الدفاع يفتك الكرة.

38' كرة أمامية في مرتدة سريعة للجزائر تصل لرياض الذي يمر من شيكسين إلى يمين منطقة الجزاء ثم يدخل المنطقة ويتلاعب بشيكسين وفي الأخير يرسل تسديدة بيمناه تسكن شباك الحارس.

38' الثااااااااااااااااني للجزائر عن طريق رياض محرز...

38' اندفاع هجومي من قبل زيمبابوي وتراجع جزائري مؤقت.

34' حلايمية أرسل عرضية متقنة من اليمين، ارتقى لها ديلور وأرسل تسديدة رأسية سكنت شباك الحارس شومبا.

34' جوووووووووووووول للجزائر عن طريق ديلور..

29' ريااااااااااض ينفذ الضربة الحرة بعرضية يرتقي لها ديلور ويرسل رأسية، لكن شومبا في الموعد..

28' تدخل قوي جدًا من روسيكي على بن حليمية، وخطأ وإنذار على روسيكي..

20' رياض ينفذ الضربة الحرة بعرضية مقوسة تمر من الجميع إلى ضربة مرمى.

19' بطاقة صفراء أولى في المباراة يتحصل عليها شيكسين بعد تدخل على رياض على يمين منطقة الجزاء.

17' مبووووولحي يخطيء أمام كاديويري الذي كاد أن يفتك الكرة، لكن رايس يراوغ ويرسل كرة أمامية ببراعة.

17' سيطرة جزائرية بالطول والعرض على مجريات المباراة، وتراجع تام لزيمبابوي.

13' بن ناصر يرسل كرة أمامية تبحث عن ديلور، لكنها تمر من الجميع إلى يد الحارس.

8' خطيييييييرة للجزائر من الركلة الحرة عن طريق رياض محرز الذي سدد الكرة على يسار الحارس، لكنها مرت إلى خارج الملعب بمحازاة القائم.

7' خطأ للجزائر من مكان رائع على يمين القوس بعد تدخل من روسيلي على محرز.

6' يا رباااااااااه .. كرة أمامية لزيمبابوي تضع موسونا في مواجهة مبولحي، لكن لحسن الحظ المهاجم يفشل في الاستلام.

3' تصويييييييييبة من فيجولي من على نقطة الجزاء بعد خطأ دفاعي، لكن الكرة بعيدة إلى ضربة مرمى.

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول واللقاء.

تشكيل الجزائر:

يبدأ المدرب جمال بلماضي المباراة بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-2-3-1

رايس مبولحي

رامي بن سبعيني - عيسى ماندي - جمال بلعمري - رضا بن حليمية

عدلان قديورة - إسماعيل بن ناصر

سفيان فيغولي - رياض محرز - سعيد بن رحمة

أندي ديلور

تشكيل زيمبابوي:

يبدأ المنتخب الزيمبابوي بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-2-3-1

تالبرت شومبا

تشيكسين - حبيبي - جيمي دجيجاي - داريكوا

جوردان زيمورا - ناكامبا

موسونا - مويو - روسيكي

كاديويري

كان الخضر قد انتصروا بأداء مقبول إلى حد كبير في مباراة الجولة الماضية بملعب 5 جويلية على زيمبابوي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وكان رياض محرز نجمها الأول بدون منازع بعد تمريرة حاسمة وهدف أكثر من رائع أحرزه.

الآن تتصدر الجزائر ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط فيما تأتي زيمبابوي في الوصافة برصيد 4 نقاط، والفوز في هراري من شأنه أن يُعلن أبطال إفريقيا في النسخة القادمة من الكان بصورة رسمية بغض النظر عن المباراتين المتبقيتين في المجموعة.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث الكتابي المقدم لمباراة الجزائر أمام زيمبابوي في الجولة الرابعة تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021..