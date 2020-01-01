الجزائر ضد زيمبابوي: مباشر لحظة بلحظة

شاهد البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة منتخب الجزائر أمام زيمبابوي لحساب الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021، والمقامة على ملعب 5 جويلية..

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الجزائر 0 × 0 زيمبابوي

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تشكيل الجزائر:

التشكيل | 4-3-3

رايس مبولحي

رامي بن سبعيني - عيسى ميندي - رضا حلايمية - مهدي تاهرات

مهدي عبيد - إسماعيل بن ناصر - سفيان فيجولي

ياسين براهيمي - بغداد بونجاح - رياض محرز

كان من المقرر أن يواجه المنتخب الجزائري منتخب زيمبابوي وصيف المجموعة الثامنة في تصفيات كأس أمم أفريقيا خلف الثعالب في إطار الجولة الثالثة يوم الإثنين 31 أغسطس 2019، لكن تأجلت التصفيات بسبب تفشي فيروس كورونا، وأصبح الموعد الجديد للمباراة هو الخميس 12 نوفمبر 2020.

فاز ثعالب الصحراء بكأس أمم أفريقيا في نسختها الأخيرة بمصر، وعلى ما يبدو أنهم عازمون على السفر للكاميرون في 2021 للحفاظ على اللقب، وذلك في حالة استمرار قوامهم الأساسي كما هو أو تطوره واستمرار بلماضي أو إيجاد من هو أفضل في حالة رحيله.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث الكتابي المقدم لمباراة الجزائر أمام زيمبابوي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021..