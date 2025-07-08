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كأس العالم للأندية
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MetLife Stadium, New Jersey
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شاهد مباراة فلومينينسي وتشيلسي عبر
مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد مباراة فلومينينسي وتشيلسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

فلومينينسي v تشيلسيكأس العالم للأنديةالقنوات الناقلةفلومينينسيتشيلسي

شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة فلومينينسي وتشيلسي في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

شاهد البث المباشر لمباراة فلومينينسي وتشيلسي في كأس العالم للأندية 2025 من هنا

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة فلومينينسي وتشيلسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يتزين ملعب ميتلايف، لاستقبال مباراة قوية ومثيرة تجمع بين فلومينينسي وتشيلسي، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025.

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وكان فلومينينسي، قد وصل إلى نصف النهائي بعد التغلب على الهلال بعد مباراة مثيرة ودرامية، انتهت بفوز الفريق البرازيلي، بهدفين مقابل هدف.

على الجانب الآخر، حجز البلوز مقعده في نصف النهائي بعد مباراة قوية انتهت بفوز تشيلسي، بهدفين مقابل هدف أيضًا.

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ما القنوات الناقلة لمباراة فلومينينسي وتشيلسي في كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

حصلت شبكة "DAZN" على حقوق بث مباريات مونديال الأندية 2025، بشكل مجاني، وسوف يتم نقل مواجهة فلومينينسي وتشيلسي عليها بشكل حصري.

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعلقالملعب
فلومينينسي - تشيلسيالثلاثاء 8 يوليو 2025
22:00 السعودية		DAZNخالد الغولميتلايف

التشكيل الرسمي لمباراة فلومينينسي وتشيلسي في كأس العالم للأندية 2025

تشكيلات فلومينينسي ضد تشيلسي

فلومينينسيHome team crest

3-4-1-2

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestتشيلسي
1
دايفسون لوبيس ماسييل فابيو
29
تياغو سانتوس
3
C
تياجو سيلفا
4
إغناسيو دا سيلفا أوليفيرا
6
ريني
5
F. Bernal
23
غوغا
16
جوستافو نوناتو سانتانا
35
هركوليس باريرا
14
جيرمان كانو
21
جون أرياس
1
روبيرت سانشيز
27
مالو غوستو
3
مارك كوكوريلا
4
توسين أدارابيويو
23
تريفوه تشالوباه
25
مويسيس كايسيدو
10
كول بالمر
8
C
إنزو فرنانديز
18
كريستوفر نكونكو
7
بيدرو نيتو
20
جواو بيدرو

4-2-3-1

تشيلسيAway team crest

فلومينينسي
-التشكيل

  • 1

    دايفسون لوبيس ماسييل فابيو

  • 29

    تياغو سانتوس

  • 3

    تياجو سيلفا (C)

  • 4

    إغناسيو دا سيلفا أوليفيرا

  • 6

    ريني

  • 5

    F. Bernal

  • 23

    غوغا

  • 16

    جوستافو نوناتو سانتانا

  • 35

    هركوليس باريرا

  • 14

    جيرمان كانو

  • 21

    جون أرياس

البدلاء

المدرب

  • ريناتو غاوشو

تشيلسي
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • إينزو ماريسكا

نتائج فلومينينسي وتشيلسي في المباريات الأخيرة

فلومينينسي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تشيلسي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5
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