تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
كأس العالم للأندية
team-logo
Hard Rock Stadium
team-logo
شاهد مباراة ريال مدريد ويوفنتوس عبر
مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد مباراة ريال مدريد ويوفنتوس في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

ريال مدريد v يوفنتوسكأس العالم للأنديةالقنوات الناقلةريال مدريديوفنتوس

شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة ريال مدريد ويوفنتوس في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

شاهد البث المباشر لمباراة ريال مدريد ويوفنتوس في كأس العالم للأندية 2025 من هنا

يتزين ملعب هارد روك، لاستقبال مباراة قوية ومثيرة تجمع بين ريال مدريد ويوفنتوس، ضمن مواجهات دور الـ 16 لكأس العالم للأندية 2025.

وكان ريال مدريد، قد وصل إلى دور الـ 16 بعدما تصدر المجموعة الثامنة بعد التعادل مع الهلال، والفوز على باتشوكا، وسالزبورج، ويسعى الميرينجي، تحت قيادة المدرب الجديد تشابي ألونسو، لتقديم أوراق اعتماده إلى الجماهير والذهاب إلى أبعد نقطة في البطولة وتحقيقها، لتضاف إلى خزائن الميرينجي..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

على الجانب الآخر، ضمن البيانكونيري، تواجده في ثمن النهائي كوصيف للمجموعة الثانية، بعد الفوز على العين ثم الوداد، قبل أن يخسر من مانشستر سيتي.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ويوفنتوس في كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

حصلت شبكة "DAZN" على حقوق بث مباريات مونديال الأندية 2025، بشكل مجاني، ومن المنتظر أن يتم نقل كافة المباريات من خلالها، بما فيها مواجهة ريال مدريد ويوفنتوس.

المباراة التالية

شاهد جميع مباريات كأس العالم للأندية 2025 الآن
اشترك الآن
المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعلقالملعب
ريال مدريد - يوفنتوسالثلاثاء 1 يوليو 2025
22:00 السعودية		DAZNخالد الغولهارد روك
MBC مصر 2فارس عوض
MBC أكشنراشد الدوسري

التشكيل الرسمي لمباراة ريال مدريد ويوفنتوس في كأس العالم للأندية 2025

تشكيلات ريال مدريد ضد يوفنتوس

ريال مدريدHome team crest

3-4-3

التشكيل

3-4-2-1

Home team crestيوفنتوس
1
تيبو كورتوا
14
أوريلين تشواميني
24
دين هويسين
22
أنطونيو روديجر
12
ترينت ألكسندر أرنولد
8
C
فيديريكو فالفيردي
20
فيران جارسيا
15
أردا جولر
30
غونزالو غارسيا
5
جود بيلينجهام
7
فينيسيوس جونيور
29
ميشيل دي جريجوريو
15
بيير كالولو
24
دانيلي روجاني
6
ليويد كيلي
2
ألبرتو كوستا
19
كيفرين تورام
27
أندريا كامبياسو
7
فرانشيسكو كونسيساو
10
كينان يلدز
5
C
مانويل لوكاتيلي
20
راندال كولو مواني

3-4-2-1

يوفنتوسAway team crest

ريال مدريد
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • تشابي ألونسو

يوفنتوس
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • إيغور تودور

نتائج ريال مدريد ويوفنتوس في المباريات الأخيرة

ريال مدريد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

يوفنتوس
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
16/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5
إعلان