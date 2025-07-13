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كأس العالم للأندية
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MetLife Stadium, New Jersey
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شاهد نهائي كأس العالم للأندية 2025 عبر
مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد مباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في نهائي كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

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شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في نهائي كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

شاهد البث المباشر لمباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في نهائي كأس العالم للأندية 2025 من هنا

يتزين ملعب ميتلايف، لاستقبال مباراة درة التاج، نهائي كأس العالم للأندية 2025 التي طال انتظار الجماهير حول العالم لها.

ومن المنتظر أن يواجه تشيلسي الإنجليزي باريس سان جيرمان الذي سحق ريال مدريد 4-0، وسيلتقي الفريقان في المباراة النهائية التي تقام على الملعب ذاته.

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وكان تشيلسي قد حسم التأهل للنهائي بعد الفوز على فلومينينسي البرازيلي بهدفين نظيفين سجلهما جواو بيدرو.

ما القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في نهائي كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

حصلت شبكة "DAZN" على حقوق بث مباريات مونديال الأندية 2025، بشكل مجاني، ومن المنتظر أن يتم نقل كافة المباريات من خلالها، بما فيها مواجهة تشيلسي وباريس سان جيرمان.

المباراة التالية

كما يتم نقل المباراة أيضًا عبر شبكة قنوات MBC وبالتحديد عبر MBC 1 و MBC مصر 2 و MBC أكشن.

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعلقالملعب
تشيلسي - باريس سان جيرمانالأحد 13 يوليو 2025
22:00 السعودية		DAZNحماد العنزيميتلايف
MBC 1فهد العتيبي
MBC مصرمدحت شلبي
MBC مصر 2فارس عوض
MBC أكشنفهد العتيبي

التشكيل الرسمي لمباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية 2025

تشكيلات تشيلسي ضد باريس سان جيرمان

تشيلسيHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

4-3-3

Home team crestباريس سان جيرمان
1
روبيرت سانشيز
3
مارك كوكوريلا
6
ليفي كولويل
23
تريفوه تشالوباه
27
مالو غوستو
10
كول بالمر
7
بيدرو نيتو
24
C
رييس جاميس
25
مويسيس كايسيدو
8
إنزو فرنانديز
20
جواو بيدرو
1
جيانلوكا دوناروما
25
نونو مينديز
4
لوكاس بيرالدو
2
أشرف حكيمي
5
C
ماركوينهوس
8
فابيان رويز
87
جواو نيفيس
17
فيتينيا
7
خفيتشا كفاراتسخيليا
14
ديسير دو
10
عثمان ديمبيلي

4-3-3

باريس سان جيرمانAway team crest

تشيلسي
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • إينزو ماريسكا

باريس سان جيرمان
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • لويس إنريكي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج تشيلسي وباريس سان جيرمان في المباريات الأخيرة

تشيلسي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

باريس سان جيرمان
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
0/5
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