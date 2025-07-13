بث مباشر: شاهد مباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في نهائي كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في نهائي كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

يتزين ملعب ميتلايف، لاستقبال مباراة درة التاج، نهائي كأس العالم للأندية 2025 التي طال انتظار الجماهير حول العالم لها.

ومن المنتظر أن يواجه تشيلسي الإنجليزي باريس سان جيرمان الذي سحق ريال مدريد 4-0، وسيلتقي الفريقان في المباراة النهائية التي تقام على الملعب ذاته.

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وكان تشيلسي قد حسم التأهل للنهائي بعد الفوز على فلومينينسي البرازيلي بهدفين نظيفين سجلهما جواو بيدرو.

ما القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في نهائي كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

حصلت شبكة "DAZN" على حقوق بث مباريات مونديال الأندية 2025، بشكل مجاني، ومن المنتظر أن يتم نقل كافة المباريات من خلالها، بما فيها مواجهة تشيلسي وباريس سان جيرمان.

كما يتم نقل المباراة أيضًا عبر شبكة قنوات MBC وبالتحديد عبر MBC 1 و MBC مصر 2 و MBC أكشن.

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعلق الملعب تشيلسي - باريس سان جيرمان الأحد 13 يوليو 2025

22:00 السعودية DAZN حماد العنزي ميتلايف MBC 1 فهد العتيبي MBC مصر مدحت شلبي MBC مصر 2 فارس عوض MBC أكشن فهد العتيبي

التشكيل الرسمي لمباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية 2025

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نتائج تشيلسي وباريس سان جيرمان في المباريات الأخيرة