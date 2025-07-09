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كأس العالم للأندية
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MetLife Stadium, New Jersey
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شاهد مباراة باريس والريال عبر
مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

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شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

شاهد البث المباشر لمباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد في كأس العالم للأندية 2025 من هنا

مباراة مصيرية في مشوار العملاقين باريس سان جيرمان وريال مدريد في سباق التتويج بلقب كأس العالم للأندية 2025.

باريس سان جيرمان وصل إلى نصف النهائي بعد الإطاحة بإنتر ميامي ثم بايرن ميونخ الألماني واستحق الوصول إلى المربع الذهبي.

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ريال مدريد احتل صدارة مجموعته الثامنة، ثم أقصى كلًا من يوفنتوس وبوروسيا دورتموند في طريقه لنصف النهائي.

ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد في كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

حصلت شبكة "DAZN" على حقوق بث مباريات مونديال الأندية 2025، بشكل مجاني، ومن المنتظر أن يتم نقل كافة المباريات من خلالها، بما فيها مواجهة باريس سان جيرمان وريال مدريد.

كما يتم نقل المباراة أيضًا عبر شبكة قنوات MBC وبالتحديد عبر MBC 1 و MBC مصر 2 و MBC أكشن.

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعلقالملعب
باريس سان جيرمان - ريال مدريدالأربعاء 9 يوليو 2025
22:10* السعودية		DAZNحماد العنزيميتلايف
MBC 1فهد العتيبي
MBC مصر 2فارس عوض
MBC أكشنفهد العتيبي

*المباراة تأجلت لعشر دقائق بسبب تأخر وصول حافلة الفريقين

التشكيل الرسمي لمباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد في كأس العالم للأندية 2025

تشكيلات باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد

باريس سان جيرمانHome team crest

4-3-3

التشكيل

4-3-3

Home team crestريال مدريد
1
جيانلوكا دوناروما
4
لوكاس بيرالدو
2
أشرف حكيمي
5
C
ماركوينهوس
25
نونو مينديز
17
فيتينيا
87
جواو نيفيس
8
فابيان رويز
14
ديسير دو
10
عثمان ديمبيلي
7
خفيتشا كفاراتسخيليا
1
تيبو كورتوا
35
راؤول اسينسيو
20
فيران جارسيا
8
C
فيديريكو فالفيردي
22
أنطونيو روديجر
15
أردا جولر
14
أوريلين تشواميني
5
جود بيلينجهام
7
فينيسيوس جونيور
9
كيليان مبابي
30
غونزالو غارسيا

4-3-3

ريال مدريدAway team crest

باريس سان جيرمان
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • لويس إنريكي

ريال مدريد
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • تشابي ألونسو

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج باريس سان جيرمان وريال مدريد في المباريات الأخيرة

باريس سان جيرمان
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
0/5

ريال مدريد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5
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