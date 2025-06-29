بث مباشر: شاهد مباراة باريس سان جيرمان وإنتر ميامي في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

شاهد البث المباشر لمباراة باريس سان جيرمان وإنتر ميامي في كأس العالم للأندية 2025 من هنا
يستعد ملعب مرسيدس بنز، لاستقبال مباراة قوية تجمع بين باريس سان جيرمان وإنتر ميامي، ضمن مباريات دور الـ 16 من كأس العالم للأندية 2025.
باريس سان جيرمان تصدر مجموعته أمام بوتافوجو وأتلتيكو مدريد وسياتل ساوندرز، بينما حل إنتر ميامي وصيفًا في المجموعة التي ضمت بالميراس وبورتو والأهلي.
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ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وإنتر ميامي في كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟
حصلت شبكة "DAZN" على حقوق بث مباريات مونديال الأندية 2025، بشكل مجاني، ومن المنتظر أن يتم نقل كافة المباريات من خلالها، بما فيها مواجهة الوداد والعين.
المباراة التالية
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|التعليق
|الملعب
|باريس سان جيرمان - إنتر ميامي
|الأحد 29 يونيو 2025
19:00 السعودية، 20:00 الإمارات
|DAZN
|حماد العنزي
|مرسيدس بنز