بث مباشر: شاهد مباراة الهلال وباتشوكا في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة الهلال وباتشوكا في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

يستعد ملعب جيوديس بارك، لاستقبال مباراة قوية تجمع بين الهلال وباتشوكا، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مجموعات كأس العالم للأندية 2025.

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مباراة هامة حساب الجولة الثالثة من كأس العالم للأندية ستجمع كلا من الهلال وباتشوكا، في ظل أن حسابات التأهل في هذه المجموعه مفتوحة على كل الاحتمالات.

ريد بول سالزبورج يملك أربع نقاط وكذلك يمتلك ريال مدريد نفس الرصيد، في ظل امتلاك الهلال نقطتين وعدم امتلاك باتشوكا المكسيكي أي رصيد من النقاط.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال وباتشوكا في كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

حصلت شبكة "DAZN" على حقوق بث مباريات مونديال الأندية 2025، بشكل مجاني، ومن المنتظر أن يتم نقل كافة المباريات من خلالها، بما فيها مواجهة الهلال وباتشوكا.

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الملعب الهلال - باتشوكا الجمعة 27 يونيو 2025

04:00 السعودية DAZN حماد العنزي جيوديس بارك MBC مصر 2 فارس عوض MBC أكشن فهد العتيبي

كأس العالم للأندية - المجموعة H Geodis Park

التشكيل الرسمي لمباراة الهلال وباتشوكا في كأس العالم للأندية 2025

ترتيب مجموعة الهلال وباتشوكا في كأس العالم للأندية 2025