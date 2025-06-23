بث مباشر: شاهد مباراة الأهلي وبورتو في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة الأهلي وبورتو في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

يستعد الأهلي لمواجهة هامة في ثالث مبارياته في كأس العالم للأندية 2025 ضد بورتو على ملعب ميت لايف.

الأهلي تعادل مع إنتر ميامي في مباراة الجولة الأولى، وخسر أمام بالميراس ليصبح مطالبًا بالفوز على بورتو للتأهل إلى الدور القادم,

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وفي نفس التوقيت، يواجه إنتر ميامي نظيره بالميراس وكلاهما لديه 4 نقاط من تعادل وفوز.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبورتو في كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

حصلت شبكة "DAZN" على حقوق بث مباريات مونديال الأندية 2025، بشكل مجاني، ومن المنتظر أن يتم نقل كافة المباريات من خلالها، كما تنقل قناة إم بي سي مصر وإم بي سي مصر 2 مباراة الأهلي وبورتو.

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الملعب بورتو - الأهلي الثلاثاء 24 يونيو 2025

04:00 مصر والسعودية DAZN محمد الشاذلي ميت لايف MBC مصر فارس عوض MBC مصر 2 مدحت شلبي

تشكيل الأهلي لمباراة بورتو في كأس العالم للأندية 2025

قرر مدرب الأهلي خوسيه ريبيرو الاعتماد على العناصر الآتية:

الخطة | 4-2-3-1 حارس المرمى محمد الشناوي الدفاع محمد هاني - أشرف داري - أحمد رمضان بيكهام - أحمد نبيل كوكا محاور الإرتكاز حمدي فتحي - محمد علي بن رمضان الوسط محمود حسن تريزيجيه - حسين الشحات - أحمد السيد زيزو الهجوم وسام أبو علي

تشكيل بورتو لمباراة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

أما مدرب بورتو، مارتن أنسيلمي، فسوف يعتمد على العناصر الآتية: