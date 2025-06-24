بث مباشر: شاهد مباراة إنتر ميامي وبالميراس في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة إنتر ميامي وبالميراس في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

يستعد إنتر ميامي لمواجهة هامة في ثالث مبارياته في كأس العالم للأندية 2025 ضد بالميراس على ملعب هارد روك.

إنتر ميامي تعادل مع الأهلي قبل أن يفوز على بورتو ليصل إلى 4 نقاط ويصبح الأقرب مع بالميراس للتأهل إلى دور الـ 16، ولذلك لا بديل عن الفوز أو التعادل على الأقل.

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وفي نفس التوقيت، يواجه الأهلي نظيره بورتو، وأي فائز من الفريقين قد يهدد تأهل إنتر ميامي.

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وبالميراس في كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

حصلت شبكة "DAZN" على حقوق بث مباريات مونديال الأندية 2025، بشكل مجاني، ومن المنتظر أن يتم نقل كافة المباريات من خلالها، كما تنقل قناة إم بي سي مصر أكشن مباراة إنتر ميامي وبالميراس.

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الملعب إنتر ميامي - بالميراس الثلاثاء 24 يونيو 2025

04:00 مصر والسعودية DAZN خالد الغول هارد روك MBC Action عبدالله الحربي

تشكيل إنتر ميامي لمباراة بالميراس في كأس العالم للأندية 2025

قرر مدرب إنتر ميامي، خافيير ماسكيرانو، الاعتماد على العناصر الآتية:

الخطة | 4-3-3 حارس المرمى أوستاري أوسكار الدفاع مارسيلو فايجاندت - ماكسيميليانو فالكون - توماس أفيليس - جوردي ألبا الوسط سيرجيو بوسكيتس - فيديريكو ريدوندو - تيلاسكو سيجوفيا الهجوم تاديو الليندي - لويس سواريز - ليونيل ميسي

تشكيل بالميراس لمباراة إنتر ميامي في كأس العالم للأندية 2025

أما مدرب بالميراس، أبيل فيريرا، فسوف يعتمد على العناصر الآتية: