قائمة الفائزين بجائزة "ذا بيست" للأفضل في العالم 2023

تعرف على الفائزين بجوائز فيفا ذا بيست الأفضل 2023 في كل الفئات

أعزائي المتابعين.. أهلاً ومرحباً بكم في التغطية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لحفل جائزة الأفضل 2023، والتي تُقام في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم.

مراسم الحفل في التاسعة والنصف بتوقيت مصر، العاشرة والنصف بتوقيت السعودية، ويمكن متابعته من هنا

موعد حفل جوائز الأفضل "ذا بيست" 2023 والمرشحون والقنوات الناقلة

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الفائز بجائزة الأفضل "ذا بيست" 2023

الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي يفوز بجائزة أفضل لاعب للمرة الثانية على التوالي والثالثة في مسيرته.

اللاعب الجنسية الفريق ليونيل ميسي الأرجنتين إنتر ميامي كيليان مبابي فرنسا باريس سان جيرمان إرلينج هالاند النرويج مانشستر سيتي

الفائزة بجائزة أفضل لاعبة في العالم لعام 2023:

فازت الإسبانية، أيتانا بونماتي لاعبة برشلونة بجائزة أفضل لاعبة في العالم لعام 2023.

اللاعبة الجنسية الفريق أيتانا بونماتي إسبانيا برشلونة جيني هيرموسو إسبانيا باتشوكا ليندا كايسيدو كولومبيا ريال مدريد

الفائز بجائزة أفضل مدرب رجال لعام 2023:

فاز بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، بجائزة أفضل مدرب رجال في عام 2023، بعد الموسم المميز الذي قدمه مع الفريق الإنجليزي.

المدرب الجنسية الفريق بيب جوارديولا إسبانيا مانشستر سيتي سيموني إنزاجي إيطاليا إنتر لوتشيانو سباليتي إيطاليا نابولي

الفائزة بجائزة أفضل مدرب سيدات لعام 2023:

سارينا ويجمان تتوج بجائزة أفضل مدرب سيدات لعام 2023.

المدرب الجنسية الفريق سارينا ويجمان هولندا منتخب إنجلترا جوناثان خيرالديز إسبانيا برشلونة إيما هايس إنجلترا تشيلسي

الفائز بجائزة أفضل حارس مرمى رجال لعام 2023:

البرازيلي إيدرسون، حارس مرمى مانشستر سيتي يفوز بجائزة أفضل حارس مرمى في عام 2023.

الحارس الجنسية الفريق إيدرسون البرازيل مانشستر سيتي تيبو كورتوا بلجيكا ريال مدريد ياسين بونو المغرب الهلال

الفائزة بجائزة أفضل حارسة مرمى سيدات لعام 2023:

ماري إيريس لاعبة مانشستر يونايتد تتوج بجائزة أفضل حارسة مرمى في العالم.

اللاعبة الجنسية الفريق ماري إيربس إنجلترا مانشستر يونايتد ماكنزي أرنولد أستراليا وست هام يونايتد كاتالينا كول إسبانيا برشلونة

الفائز بجائز فيفا للجمهور:

الفائز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف لعام 2023:

فاز جيليرمي مادروجا، بجائزة أفضل هدف في عام 2023.

الهدف الهدف فيديو جيليرمي مادروجا نوفوريزونتينو ضد بوتافوغو | 27 يونيو 2023 هنا خوليو إنسيسو برايتون ضد مانشستر سيتي | 23 مايو 2023 هنا نونو سانتوس سبورتينج لشبونة ضد بوافيستا | 12 مارس 2023 هنا

ما هو فريق العام للسيدات من فيف برو؟

ما هو تشكيل العام من "FIFPro"؟