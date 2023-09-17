موعد حفل جوائز الأفضل "ذا بيست" 2023 والمرشحون والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن جوائز الفيفا "الأفضل" لعام 2023، موعد الحفل، القنوات الناقلة، والمرشحون وأكثر؟

اقترب الموعد السنوي للكشف عن جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2023، والمقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تحت اسم "The Best" الأفضل.

جوائز "فيفا" الأفضل لكرة القدم The Best هي جوائز سنوية يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم لأفضل اللاعبين والمدربين في اللعبة، ولا يقتصر منحها على الرجال فقط، بل هناك جوائز تُمنح لأفضل المنتمين لكرة القدم النسائية خلال العام.

وحصل في العام الماضي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي حاليًا، على جائزة أفضل لاعب في العالم، كما حصلت أليكسيا بوتياس عليها في الفئة النسائية.

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تكافئ جوائز فيفا أفضل المرشحين البارزين في كل مجال، بغض النظر عن البطولة أو الجنسية، على إنجازات كل منهم خلال الفترة بين 19 ديسمبر 2022 و 20 أغسطس 2023، أي أن الترشيحات لا تشمل منافسة كأس العالم التي حققتها الأرجنتين في قطر.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد جائزة ذا بيست لعام 2023، والمرشحون والقنوات الناقلة، وأكثر.

ما هو موعد حفل جوائز الأفضل "ذا بيست" 2023؟

لم يحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد موعد إقامة حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم "ذا بيست" لعام 2023، أو مكان إقامة الحفل، وإن كان من المتوقع أن يقام مطلع عام 2024.

وتم الإعلان الرسمي عن القوائم الأولية للمتنافسين والمتنافسات على الجوائز يوم 14 سبتمبر 2023.

ما هي طريقة التصويت لجوائز الفيفا الأفضل 'The best؟

يتم اختيار الفائز بجائزة الفيفا "الأفضل" "The best" من خلال 4 طرق للتصويت بنسبة 25% لكل واحدة، على أن يتم اختيار كل جهة من الأربعة للثلاثي الأفضل من وجهة نظره، يحصل صاحب المركز الأول في كل ترشيح على 5 نقاط، بينما يحصل صاحب المركز الثاني على 3 نقاط، ويحصل المركز الثالث على نقطة واحدة فقط.

الربع الأول يكون عن طريق اختيار الجماهير عبر استفتاء بموقع الفيفا الرسمي، حيث يتم الدخول لموقع الفيفا واختيار أفضل لاعب وصاحب المركز الثاني والثالث، وأفضل مدرب وصاحب المركز الثاني والثالث وبنفس الطريقة لبقية فئات الجائزة التي تتم بالتصويت. ويمكن الدخول والتصويت من هنا

ويبدأ التصويت على موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم منذ الإعلان عن القوائم الأولية.

الربع الثاني يكون عبر تصويت مدربي منتخبات العالم، أما الربع الثالث تُحسب من تصويت اللاعبين قادة المنتخبات، وأخيرًا الربع الأخير يكون بتصويت مجموعة من الإعلاميين من كل دول العالم، ثم يتم تجميع كل الأصوات بالنسب المحددة من الاتحاد الدولي لاختيار أعلى ثلاث ومن ثم الإعلان عن الفائز في حفل الجائزة.

ما هي فئات جوائز الفيفا الأفضل 2023؟

تُعَد فئات الجوائز الفردية الأساسية لجائزة الفيفا "الأفضل" "The best" هي: لاعب العام، لاعبة العام، مدرب العام، مدربة العام وحارس العام وحاسة العام.

إضافة إلى ذلك، هناك جائزة اللعب النظيف، أفضل جمهور وجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العام، إضافة إلى جائزة فريق فيفبرو لأفضل تشكيل في العالم.

أفضل لاعب أفضل لاعبة أفضل مدرب رجال أفضل مدرب سيدات أفضل حارس مرمى أفضل حارسة مرمى جائزة بوشكاش لأفضل هدف جائزة فيفا للجمهور فريق فيفبرو للرجال فريق فيفبرو للسيدات

ما هي القنوات الناقلة لحفل جوائز الأفضل "ذا بيست" 2023؟

من المتوقع إذاعة حفل جوائز الأفضل 2023 على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وبالتحديد على القناة الإخبارية التي عادةً ما تنقل جميع الأحداث الرياضية مثل قرعة دوري أبطال أوروبا وغيرها.

ويمكن متابعة الحفل على الإنترنت، إذ سيقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بنقل الحفل على منصاته الإعلامية المختلفة، بشكل مباشر مثل موقع فيفا بلس.

الحدث الموعد القنوات الناقلة حفل جوائز الأفضل "ذا بيست" 2023 غير معلن قناة فيفا بلس



من هم المرشحون لجائزة الأفضل "ذا بيست" 2023؟

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن القائمة الأولية للمرشحين لجائزة الأفضل لعام 2023، وضمت القائمة أبرز النجوم أمثال ليونيل ميسي وكيليان مبابي وآخرين.

اللاعب الفريق المنتخب خوليان ألفاريز مانشستر سيتي الأرجنتين كيليان مبابي باريس سان جيرمان فرنسا ليونيل ميسي إنتر ميامي - باريس سان جيرمان الأرجنتين مارسيلو بروزوفيتش النصر - إنتر كرواتيا كيفين دي بروينه مانشستر سيتي بلجيكا ديكلان رايس آرسنال - وست هام إنجلترا إلكاي جوندوجان برشلونة - مانشستر سيتي ألمانيا إرلينج هالاند مانشستر سيتي النرويج رودري مانشستر سيتي إسبانيا خفيتشا كفاراتسخيليا نابولي جورجيا فيكتور أوسيمين نابولي نيجيريا برناردو سيلفا مانشستر سيتي البرتغال

المرشحات لجائزة أفضل لاعبة في العالم لعام 2023:

اللاعبة الفريق المنتخب أيتانا بونماتي برشلونة إسبانيا جيني هيرموسو باتشوكا إسبانيا ليندا كايسيدو ريال مدريد كولومبيا راشيل دالي أستون فيلا إنجلترا كاديدياتو دياني باريس سان جيرمان فرنسا كايتلين فورد آرسنال أستراليا ماري فاولر مانشستر سيتي أستراليا أليكس جرينوود مانشستر سيتي إنجلترا ليندسي هوران ليون الولايات المتحدة الأمريكية أماندا إيليستيدت باريس سان جيرمان السويد لورين جيمس تشيلسي إنجلترا سام كير تشيلسي أستراليا مابي ليون برشلونة إسبانيا هيناتا ميازاوا ماينافي سينداي اليابان سالما بارالويلو برشلونة إسبانيا كيرا والش مانشستر سيتي - برشلونة إنجلترا

المرشحون لجائزة أفضل مدرب رجال لعام 2023:

المدرب الفريق / المنتخب سيموني إنزاجي إنتر بيب جوارديولا مانشستر سيتي أنجي بوستيكوجلو سلتيك - توتنهام لوتشيانو سباليتي نابولي تشافي هيرنانديز برشلونة

المرشحات لجائزة أفضل مدرب سيدات لعام 2023:

المدربة الفريق / المنتخب بيتر جيرهاردسون السويد جوناثان خيرالديز برشلونة توني جوستافسون أستراليا إيما هايس تشيلسي سارينا ويجمان إنجلترا

القائمة الأولية للمرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى رجال لعام 2023:

الحارس الفريق المنتخب ياسين بونو إشبيلية - الهلال المغرب تيبو كورتوا ريال مدريد بلجيكا إيدرسون مانشستر سيتي البرازيل أندري أونانا إنتر - مانشستر يونايتد الكاميرون مارك أندريه تير شتيجن برشلونة ألمانيا

القائمة الأولية للمرشحات لجائزة أفضل حارسة مرمى سيدات لعام 2023:

الحارسة الفريق المنتخب كريستيان إندلر ليون تشيلي آن كاترين بيرجر تشيلسي ألمانيا ماري إيربس مانشستر يونايتد إنجلترا ماكنزي أرنولد وست هام يونايتد أستراليا كاتالينا كول برشلونة إسبانيا زيسيرا موسوفيتش تشيلسي السويد ساندرا بانوس برشلونة إسبانيا

المرشحون لجائزة فيفا للجمهور:

يتنافس ثلاثة مرشحين على جائزة فيفا للجمهور لعام 2023، وهم: مشجع لنادي كولون أتلتيكو، فران هيرندال، وميجيل أنخيل، مشجع لفريق ميلوناريوس.

المرشحون لجائزة بوشكاش لأفضل هدف لعام 2023:

لم يتم الإعلان بعد عن الأهداف المرشحة لجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العام.

الأهداف المرشحة لجائزة بوشكاش

ومن المقرر أن يتم فتح التصويت على جائزة بوشكاش، والتي ستتوج مسجل أفضل هدف في الفترة ما بين 19 ديسمبر 2022 و20 أغسطس 2023، بداية من يوم 21 سبتمبر 2023، مع الإعلان الرسمي عن الأهداف المرشحة للجائزة.

الفائزون بجائزة الأفضل فئة الرجال في السنوات الماضية:

اللاعب الجنسية العام ليونيل ميسي الأرجنتين 2022 روبرت ليفاندوفسكي بولندا 2021 روبرت ليفاندوفسكي بولندا 2020 ليونيل ميسي الأرجنتين 2019 لوكا مودريتش كرواتيا 2018 كريستيانو رونالدو البرتغال 2017 كريستيانو رونالدو البرتغال 2016

الفائزات بجائزة الأفضل فئة السيدات في السنوات الماضية: