بث مباشر: حفل جائزة أفضل لاعب في إفريقيا وجوائز الكاف 2023

شاهد معنا البث المباشر لحفل جائزة أفضل لاعب في إفريقيا وجوائز الكاف 2023 والتي يتنافس عليها محمد صلاح وياسين بونو ورياض محرز وآخرين

جوائز أفضل لاعب في إفريقيا هي جوائز سنوية يقدمها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لأفضل اللاعبين في اللعبة داخل القارة وخارجها ولا يقتصر منحها على الرجال فقط، بل هناك جوائز تُمنح لأفضل المنتمين لكرة القدم النسائية خلال العام.

انطلقت الجائزة في 1970 تحت إشراف مجلة فرانس فوبتول، قبل أن يشرف عليها الاتحاد الإفريقي منذ 1992 حتى الآن.

توقف منح هذه الجائزة في عامي 2020 و2021 قبل أن تعود العام الماضي ويفوز بها ساديو ماني.

موعد حفل جوائز أفضل لاعب في إفريقيا 2023، قوائم المرشحين، القنوات الناقلة، وكل ما تريد معرفته

من الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2023

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متى موعد حفل جائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2023؟ وأين يُقام؟

أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن حفل جوائز الأفضل في إفريقيا 2023 سيُقام يوم الإثنين 11 ديسمبر 2023.

وينطلق الحفل في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت المغرب.

من المقرر أن تستضيف مدينة مراكش المغربية حفل جوائز الأفضل في إفريقيا 2023، وستكون هذه المرة الثانية على التوالي التي تستضيف فيها المغرب حفل جوائز الأفضل في إفريقيا.

ما هي القنوات الناقلة لحفل جوائز الأفضل في إفريقيا 2023؟

كما جرت العادة، فمن المتوقع إذاعة حفل جوائز الأفضل في إفريقيا 2023 عبر قناة beIN Sports القطرية، وتحديدًا عبر القناة المفتوحة.

كما يمكنك متابعة الحفل عبر قناة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر موقع "يوتيوب".

كيف يتم تحديد الفائز في جوائز الكاف 2023؟

حسبما أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، سيتم تحديد الفائز في كل فئة من الفئات بعد تصويت من أربع جهات.

ويتم تقييم مستويات اللاعب في الفترة بين سبتمبر 2022 ويونيو 2023.

الجهة الأولى هي لجنة خاصة مكونة من لجنة "كاف" الفنية، والثانية هي من الإعلاميين، والثالثة من المدربين وقادة المنتخبات الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والرابعة لمدربي وقادة الأندية المشاركة في دور المجموعات من مسابقات الأندية في "كاف".

الفائزون بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا عبر التاريخ

انطلقت الجائزة في 1970 تحت إشراف مجلة فرانس فوبتول، قبل أن يشرف عليها الاتحاد الإفريقي منذ 1992 حتى الآن.

ونستعرض في القائمة اللاعبون الأكثر فوزًا بالجائزة عبر التاريخ