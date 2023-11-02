موعد حفل جوائز الأفضل في إفريقيا 2023، قوائم المرشحين، القنوات الناقلة، وكل ما تريد معرفته

كل ما تريد معرفته عن جوائز الأفضل في إفريقيا 2023، والتي يقدمها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، من قوائم المرشحين والقنوات الناقلة والمزيد..

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن قوائم المرشحين في فئات الرجال لجوائز "كاف 2023"، في ظل استمرار التحضيرات لحفل الجوائز.

وقامت لجنة من خبراء "كاف"، وأساطير كرة القدم الأفريقية، وممثلي وسائل الإعلام المختارين من عدد من البلدان بوضع القائمة الأولية لمختلف الفئات، مع الأخذ في الاعتبار أداء المرشحين بين نوفمبر 2022 وسبتمبر 2023.

ووصل ثلاثون (30) لاعبًا إلى القائمة الأولية للجائزة الأهم؛ أفضل لاعب أفريقي 2023، بينما تم ترشيح 20 لاعباً لجائزة أفضل لاعب محلي.

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ولأول مرة، قدم "كاف" فئة أفضل حارس مرمى أفريقي، وقد تم ترشيح 10 حراس مرمى لهذه الفئة.

ما هو موعد حفل جوائز الأفضل في إفريقيا 2023؟

أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن حفل جوائز الأفضل في إفريقيا 2023 سيُقام يوم الإثنين 11 ديسمبر 2023.

ولم يتم الكشف عن موعد انطلاق الحفل بعد.

أين يقام حفل جوائز الأفضل في إفريقيا 2023؟

من المقرر أن تستضيف مدينة مراكش المغربية حفل جوائز الأفضل في إفريقيا 2023، وستكون هذه المرة الثانية على التوالي التي تستضيف فيها المغرب حفل جوائز الأفضل في إفريقيا.

ما هي القنوات الناقلة لحفل جوائز الأفضل في إفريقيا 2023؟

كما جرت العادة، فمن المتوقع إذاعة حفل جوائز الأفضل في إفريقيا 2023 عبر قناة beIN Sports القطرية، وتحديدًا عبر القناة المفتوحة.

كما يمكنك متابعة الحفل عبر قناة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر موقع "يوتيوب".

الحدث الموعد القناة الناقلة حفل جوائز الأفضل في إفريقيا 2023 الإثنين 11 ديسمبر 2023 beIN Sports,

CAF TV

كيف يتم تحديد الفائز في جوائز الاتحاد الإفريقي 2023؟

حسبما أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، سيتم تحديد الفائز في كل فئة من الفئات بعد تصويت من أربع جهات.

الجهة الأولى هي لجنة خاصة مكونة من لجنة "كاف" الفنية، والثانية هي من الإعلاميين، والثالثة من المدربين وقادة المنتخبات الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والرابعة لمدربي وقادة الأندية المشاركة في دور المجموعات من مسابقات الأندية في "كاف".

المرشحون لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2023

اللاعب المنتخب النادي رامي بن سبعيني الجزائر بوروسيا دورتموند رياض محرز الجزائر الأهلي السعودي إدموند تابسوبا بوركينا فاسو باير ليفركوزن أندري زامبو أنجويسا الكاميرون نابولي فينسنت أبو بكر الكاميرون بشكتاش إبراهيما سنجاري كوت ديفوار نوتنجهام فورست سيكو فوفانا كوت ديفوار النصر السعودي شانسيل مبيمبا الكونغو الديمقراطية مارسيليا فيستون مايلي الكونغو الديمقراطية بيراميدز محمود عبد المنعم "كهربا" مصر الأهلي محمد عبد المنعم مصر الأهلي محمد الشناوي مصر الأهلي محمد صلاح مصر ليفربول محمد قدوس غانا وست هام يونايتد توماس بارتي غانا آرسنال سيرهو جيراسي غينيا شتوتجارت إيف بيسوما مالي توتنهام أشرف حكيمي المغرب باريس سان جيرمان عز الدين أوناحي المغرب مارسيليا حكيم زياش المغرب جلطة سراي سفيان أمرابط المغرب مانشستر يونايتد يحيى جبران المغرب الوداد ياسين بونو المغرب الأهلي السعودي يوسف النصيري المغرب إشبيلية بيتر شالوليلي ناميبيا صن داونز فيكتور أوسيمين نيجيريا نابولي ساديو ماني السنغال النصر السعودي بابي سار السنغال توتنهام بيرسي تاو جنوب إفريقيا الأهلي المصري محمد على بن رمضان تونس فيرينتسفاروشي

المرشحون لجائزة أفضل حارس مرمى في إفريقيا 2023

اللاعب المنتخب النادي محمد الشناوي مصر الأهلي ياسين بونو المغرب الهلال أندري أونانا الكاميرون مانشستر يونايتد رونوين ويليامس جنوب إفريقيا صن داونز إدوارد ميندي السنغال الأهلي السعودي أسامة بن بوط الجزائر اتحاد العاصمة يوسف المطيع المغرب الوداد دجيجي ديارا مالي يانج أفريكانز بابي مامادو سي السنغال جينيراسيون فوت لاندينج بادجي السنغال بيكين

المرشحون لجائزة أفضل لاعب داخل القارة 2023

اللاعب النادي المنتخب أيمن محيوص اتحاد العاصمة / إيفيردون الجزائر أسامة بن بوط اتحاد العاصمة الجزائر زين الدين بلعيد اتحاد العاصمة الجزائر فيستون مايلي يانج أفريكانز / بيراميدز الكونغو الديمقراطية مكابي ليليبو الهلال السوداني / فالينسيان الكونغو الديمقراطية حسين الشحات الأهلي مصر محمود عبد المنعم "كهربا" الأهلي مصر محمد عبد المنعم الأهلي مصر محمد الشناوي الأهلي مصر مصطفى فتحي بيراميدز مصر دجيجي ديارا مالي يانج أفريكانز يحيى عطية الله الوداد الرياضي المغرب يحيى جبران الوداد الرياضي المغرب يوسف المطيع الوداد الرياضي المغرب بيتر شالوليلي صن داونز ناميبيا بيرسي تاو الأهلي جنوب إفريقيا رانجا شيفافيرو مارومو جالانتس / كايزر تشيفز جنوب إفريقيا رونوين ويليامس صن داونز جنوب إفريقيا علي معلول الأهلي تونس محمد علي بن رمضان الترجي / فيرينتسفاروشي تونس

المرشحون لجائزة أفضل لاعب شاب في إفريقيا 2023

اللاعب النادي المنتخب دانجو واتارا بورنموث بوركينا فاسو سليمياني أليو نيو ستارز بوركينا فاسو إرنيست نوماه ليون غانا عبد الصمد الزلزولي ريال بيتيس المغرب بلال الخنوس جنك المغرب جيفت أوربان جينت نيجيريا لامين كامارا جينيراسيون فوت / ميتز السنغال بابي أمادو ديالو جينيراسيون فوت / ميتز السنغال بابي ديمبا ديوب زولته فاريجيم السنغال أمارا ضيوف جينيراسيون فوت السنغال

المرشحون لجائزة أفضل مدرب في إفريقيا 2023

المدرب النادي - المنتخب عبد الحق بن شيخه اتحاد العاصمة مارسيل كولر الأهلي خوان ميشا أوبيانج غينيا الاستوائية توم سينتفيت جامبيا باسيرو كاندي غينيا بيساو أمير عبدو موريتانيا وليد الركراكي المغرب شيكينيو كوندي موزمبيق أليو سيسيه السنغال بابي ثياو السنغال للمحليين

المرشحون لجائزة أفضل منتخب في إفريقيا 2023

المنتخب كاب فيردي جامبيا غينيا بيساو غينيا الاستوائية موريتانيا المغرب موزمبيق ناميبيا السنغال تنزانيا

المرشحون لجائزة أفضل نادٍ في إفريقيا 2023