موعد حفل جوائز الأفضل في إفريقيا 2023، قوائم المرشحين، القنوات الناقلة، وكل ما تريد معرفته

أحمد الغنام
Patrice Motsepe, Sadio Mane, Caf Awards 2022Getty Images
محمد صلاحس.مانيهر. ماهرزالأهليالوداد الرياضيالمغربمصرالسنغال

كل ما تريد معرفته عن جوائز الأفضل في إفريقيا 2023، والتي يقدمها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، من قوائم المرشحين والقنوات الناقلة والمزيد..

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن قوائم المرشحين في فئات الرجال لجوائز "كاف 2023"، في ظل استمرار التحضيرات لحفل الجوائز.

وقامت لجنة من خبراء "كاف"، وأساطير كرة القدم الأفريقية، وممثلي وسائل الإعلام المختارين من عدد من البلدان بوضع القائمة الأولية لمختلف الفئات، مع الأخذ في الاعتبار أداء المرشحين بين نوفمبر 2022 وسبتمبر 2023.

ووصل ثلاثون (30) لاعبًا إلى القائمة الأولية للجائزة الأهم؛ أفضل لاعب أفريقي 2023، بينما تم ترشيح 20 لاعباً لجائزة أفضل لاعب محلي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولأول مرة، قدم "كاف" فئة أفضل حارس مرمى أفريقي، وقد تم ترشيح 10 حراس مرمى لهذه الفئة.

ما هو موعد حفل جوائز الأفضل في إفريقيا 2023؟

أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن حفل جوائز الأفضل في إفريقيا 2023 سيُقام يوم الإثنين 11 ديسمبر 2023.

ولم يتم الكشف عن موعد انطلاق الحفل بعد.

أين يقام حفل جوائز الأفضل في إفريقيا 2023؟

من المقرر أن تستضيف مدينة مراكش المغربية حفل جوائز الأفضل في إفريقيا 2023، وستكون هذه المرة الثانية على التوالي التي تستضيف فيها المغرب حفل جوائز الأفضل في إفريقيا.

ما هي القنوات الناقلة لحفل جوائز الأفضل في إفريقيا 2023؟

كما جرت العادة، فمن المتوقع إذاعة حفل جوائز الأفضل في إفريقيا 2023 عبر قناة beIN Sports القطرية، وتحديدًا عبر القناة المفتوحة.

كما يمكنك متابعة الحفل عبر قناة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر موقع "يوتيوب".

الحدثالموعدالقناة الناقلة
حفل جوائز الأفضل في إفريقيا 2023الإثنين 11 ديسمبر 2023beIN Sports,
CAF TV

كيف يتم تحديد الفائز في جوائز الاتحاد الإفريقي 2023؟

حسبما أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، سيتم تحديد الفائز في كل فئة من الفئات بعد تصويت من أربع جهات.

الجهة الأولى هي لجنة خاصة مكونة من لجنة "كاف" الفنية، والثانية هي من الإعلاميين، والثالثة من المدربين وقادة المنتخبات الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والرابعة لمدربي وقادة الأندية المشاركة في دور المجموعات من مسابقات الأندية في "كاف".

المرشحون لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2023

اللاعبالمنتخبالنادي
رامي بن سبعينيالجزائر بوروسيا دورتموند
رياض محرزالجزائرالأهلي السعودي
إدموند تابسوبابوركينا فاسوباير ليفركوزن
أندري زامبو أنجويساالكاميروننابولي
فينسنت أبو بكرالكاميرونبشكتاش
إبراهيما سنجاريكوت ديفوارنوتنجهام فورست
سيكو فوفاناكوت ديفوارالنصر السعودي
شانسيل مبيمباالكونغو الديمقراطيةمارسيليا
فيستون مايليالكونغو الديمقراطيةبيراميدز
محمود عبد المنعم "كهربا"مصرالأهلي
محمد عبد المنعممصرالأهلي
محمد الشناويمصرالأهلي
محمد صلاحمصرليفربول
محمد قدوسغاناوست هام يونايتد
توماس بارتيغاناآرسنال

سيرهو جيراسي

غينياشتوتجارت
إيف بيسوماماليتوتنهام
أشرف حكيميالمغربباريس سان جيرمان
عز الدين أوناحيالمغربمارسيليا
حكيم زياشالمغربجلطة سراي
سفيان أمرابطالمغربمانشستر يونايتد
يحيى جبرانالمغربالوداد
ياسين بونوالمغربالأهلي السعودي
يوسف النصيريالمغربإشبيلية
بيتر شالوليليناميبياصن داونز
فيكتور أوسيميننيجيريانابولي
ساديو مانيالسنغالالنصر السعودي
بابي سارالسنغالتوتنهام
بيرسي تاوجنوب إفريقياالأهلي المصري
محمد على بن رمضانتونسفيرينتسفاروشي

المرشحون لجائزة أفضل حارس مرمى في إفريقيا 2023

اللاعبالمنتخبالنادي
محمد الشناويمصرالأهلي
ياسين بونوالمغربالهلال
أندري أوناناالكاميرونمانشستر يونايتد
رونوين ويليامسجنوب إفريقياصن داونز
إدوارد مينديالسنغالالأهلي السعودي
أسامة بن بوطالجزائراتحاد العاصمة
يوسف المطيعالمغربالوداد
دجيجي ديارامالييانج أفريكانز
بابي مامادو سيالسنغالجينيراسيون فوت
لاندينج بادجيالسنغالبيكين

المرشحون لجائزة أفضل لاعب داخل القارة 2023

اللاعبالناديالمنتخب
أيمن محيوصاتحاد العاصمة / إيفيردونالجزائر
أسامة بن بوطاتحاد العاصمةالجزائر
زين الدين بلعيداتحاد العاصمةالجزائر
فيستون مايلييانج أفريكانز / بيراميدزالكونغو الديمقراطية
مكابي ليليبوالهلال السوداني / فالينسيانالكونغو الديمقراطية
حسين الشحاتالأهليمصر
محمود عبد المنعم "كهربا"الأهليمصر
محمد عبد المنعمالأهليمصر
محمد الشناويالأهلي مصر
مصطفى فتحيبيراميدزمصر
دجيجي ديارامالييانج أفريكانز
يحيى عطية اللهالوداد الرياضيالمغرب
يحيى جبرانالوداد الرياضيالمغرب
يوسف المطيعالوداد الرياضيالمغرب
بيتر شالوليليصن داونزناميبيا
بيرسي تاوالأهليجنوب إفريقيا
رانجا شيفافيرومارومو جالانتس / كايزر تشيفزجنوب إفريقيا
رونوين ويليامسصن داونزجنوب إفريقيا
علي معلولالأهليتونس
محمد علي بن رمضانالترجي / فيرينتسفاروشيتونس

المرشحون لجائزة أفضل لاعب شاب في إفريقيا 2023

اللاعبالناديالمنتخب
دانجو واتارابورنموثبوركينا فاسو
سليمياني أليونيو ستارزبوركينا فاسو
إرنيست نوماهليونغانا
عبد الصمد الزلزوليريال بيتيسالمغرب
بلال الخنوسجنكالمغرب
جيفت أوربانجينتنيجيريا
لامين كاماراجينيراسيون فوت / ميتزالسنغال
بابي أمادو ديالوجينيراسيون فوت / ميتزالسنغال
بابي ديمبا ديوبزولته فاريجيمالسنغال
أمارا ضيوفجينيراسيون فوتالسنغال

المرشحون لجائزة أفضل مدرب في إفريقيا 2023

المدربالنادي - المنتخب
عبد الحق بن شيخهاتحاد العاصمة
مارسيل كولرالأهلي
خوان ميشا أوبيانجغينيا الاستوائية
توم سينتفيتجامبيا
باسيرو كانديغينيا بيساو
أمير عبدوموريتانيا
وليد الركراكيالمغرب
شيكينيو كونديموزمبيق
أليو سيسيهالسنغال
بابي ثياوالسنغال للمحليين

المرشحون لجائزة أفضل منتخب في إفريقيا 2023

المنتخب
كاب فيردي
جامبيا
غينيا بيساو
غينيا الاستوائية
موريتانيا
المغرب
موزمبيق
ناميبيا
السنغال
تنزانيا

المرشحون لجائزة أفضل نادٍ في إفريقيا 2023

الناديالبلد
شباب بلوزدادالجزائر
اتحاد العاصمةالجزائر
أسيك ميموزاكوت ديفوار
الأهليمصر
الرجاء الرياضيالمغرب
الوداد الرياضيالمغرب
ماميلودي صن داونزجنوب إفريقيا
مارومو جالانتسجنوب إفريقيا
الترجي الرياضيتونس
يانج أفريكانزتنزانيا

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