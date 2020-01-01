البرازيل وبيرو: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة بيرو ضد البرازيل في الجولة الثانية من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022

بيرو 1 × 1 البرازيل

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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53' نيمار يتوغل بالكرة في يسار منطقة الجزاء، ثم يسقط أمام زامبرانو ويطالب بركلة جزاء، لكن الحكم يقول لاشيء

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50' هدوء مع بداية الشوط الثاني ولا سيطرة لفريق على مجريات المباراة.

46' بداية الشوط الثاني...

50' نهاية الشوط الأول...

46' الحكم يضيف 4 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

43' منتخب بيرو يخرج من مناطقه ويتبادل الكرة أمام منطقة جزاء البرازيل، حتى تصل ليوتون الذي يرسل تسديدة تصل سهلة ليد ويفرتون.

42' خطيييييييييييييرة للبرازيل بعرضية من اليمين على رأس فيرمينو، لكن نجم ليفربول تفنن من جديد في إضاعة الكرة.

38' خطأ للبرازيل من مكان بعيد أمام منطقة الجزاء، ينفذه كاسيميرو بتسديدة قوية يطير لها جاليسي ويمسك الكرة من على يمينه.

34' الحكم يؤكد على قراره ويلغي الهدف..

32' الحكم ينتظر قرار غرفة الفيديو.

31' كرة أمامية برازيلية وصلت لريتشارلسون في اليمين، فتوغل بها إلى منطقة الجزاء ثم أرسل عرضية وصلت لأدفينكولا الذي حاول إبعادها، لكن نيمار وضع قدمه فاصطدمت الكرة بقدمه وتحولت للشباك.

31' هدف أبيض للبرازيل عن طريق نيمار.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRASIL! Em cobrança de pênalti, Neymar Jr. deixa tudo igual contra o !



🇧🇷 1 x 1 🇵🇪 | #BRAxPER

📺 - TV Brasil e Site da CBF — CBF Futebol (@CBF_Futebol) October 14, 2020

28' نيمار نفذ ركلة الجزاء على يمين جاليسي الذي طار للجهة الأخرى، فتهادت الكرة للشباك.

28' التعاااااااااااااااادل للبرازيل عن طريق نيمار.

26' ريتشارلسون تقدم في اليمين ثم أرسل عرضية أبعدها الدفاع، فانطلق دانيلو للكرة وحولها من أمام منطقة الجزاء لداخلها، حيث كوتينيو الذي حولها لنيمار الذي ارتقى لها وحاول السيطرة عليها، لكن أدفينكولا أمسك بقميصه..

26' ركلة جزااااااااااااااااء للبرازيل...

23' مرتدة سريييييييييعة لبيرو بكرة أمامية تصل لفارفان الذي يدور بالكرة على حافة منطقة الجزاء ثم يمررها ليساره، حيث جونزاليس الذي يقابل الكرة بتسديدة قوية، لكن ويفرتون يعترض الكرة هذه المرة.

21' البرازيل لا تكف عن المحاولة للتعادل، لكن دفاعات بيرو تبدو منظمة حتى الآن.

14' كرة أمامية برازيلية قابلها ريتشارلسون برأسية من يمين المنطقة وضعت فيرمينو في مواجهة الحارس، فأرسل تسديدة برعونة أبعدها جاليسي ببراعة من علىي يساره.

14' الحاااااااارس جاليسي يحرم البرازيل من التعادل.

12' ماركينيوس يتعرض لإصابة ويغادر الملعب، ويدخل بدلاً منه كايو.

1º TEMPO - 05 minutos: Gol do Peru



🇧🇷 0 x 1 🇵🇪 | #BRAxPER

📺 - TV Brasil e Site da CBF — CBF Futebol (@CBF_Futebol) October 14, 2020

6' أكوينو تقدم بالكرة حتى وصل إلى أمام منطقة الجزاء، ثم أرسل تمريرة تبحث عن فارفان المتقدم في المنطقة، لكن سيلفا أبعدها، فارتدت الكرة أمام المنطقة فقابلها كارييو المندفع بتسديدة سكنت شباك ويفرتون.

6' جوووووووووول أول لبيرو عن طريق كارييو

5' لويز يمرر كرة لريتشارلسون الذي يرسل عرضية تمر الجميع.

3' بداية الخطورة تأتي من بيرو، حيث ينطلق كارييو بالكرة في اليمين ثم يرسل عرضية، لكن لا وجود للمساندة.

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة...

تشكيل البرازيل:

يبدأ المدرب تشيتشي بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-3-3

ويفرتون

رينان لودي - تياجو سيلفا - ماركينيوس - دانيلو

فيليبي كوتينيو - كاسيميرو - دوجلاس لويز

نيمار - روبيرتو فيرمينو - ريتشارلسون

Se liga na escalação da #SeleçãoBrasileira para o jogo contra o Peru!



🇧🇷 x 🇵🇪



🗓 - 13/10

🕘 - 21h

📺 - TV Brasil e Site da CBF pic.twitter.com/b3x110QUbp — CBF Futebol (@CBF_Futebol) October 13, 2020

تشكيل بيرو:

يبدأ المدرب جاريتسا بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-1-4-1

بيدرو جاليسي

ميجيل تراوكو - لويس أبرام - كارلوس زامبرانو - لويس أدفينكولا

ريناتو تابيا

كريستوفر جونزاليس - يوشيمار يوتون - بيدرو أكوينو - أندريه كارييو

جيفرسون فارفان

جدول مباريات تصفيات كأس العالم 2022 أمريكا الجنوبية والقنوات الناقلة

فاز منتخب البرازيل في مباراته الأولى في التصفيات بخمسة أهدافٍ نظيفة على بوليفيا، ليصبح في المركز الأول قبل بداية الجولة الثانية، أما منتخب بيرو فقد تعادل مع باراجوي بهدفٍ لمثله.

أعزائي المتابعين .. أهلًا بكم في البث الكتابي المباشر المقدم من موقع جول لمباراة بيرو ضد البرازيل في الجولة الثانية من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.