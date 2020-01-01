جدول مباريات تصفيات كأس العالم 2022 أمريكا الجنوبية والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات تصفيات كأس العالم 2022 بقطر عن قارة أمريكا الجنوبية وموعد مباريات البرازيل والأرجنتين وما هو الترتيب والقنوات الناقلة؟

تُستأنف فعاليات تصفيات كأس العالم 2022 بقطر عن قارة أمريكا الجنوبية بعد أن تم تأجيلها لمدة طويلة بسبب فيروس كورونا وتوقف كرة القدم في القارة وربما في العالم كله في فترة من الفترات.

البداية يوم الجمعة ستكون بمباراة نارية ستجمع بين ثنائي عريق، وهما منتخب أوروجواي أمام منتخب تشيلي على أرض الأولى، ثم تلتقى باراجواي مع بيرو وصيفة كوبا أمريكا الأخيرة.

وتختتم الجولة الأولى بمباراتي فنزويلا وكولومبيا، وبطل القارة، البرازيل، الذي يستقبل بوليفيا.

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نظام تصفيات أمريكا اللاتينية هو مجموعة واحدة تضم 10 منتخبات يلتقون بنظام الدوري، على أن يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى مباشرةً إلى المونديال ويلعب صاحب المركز الخامس ملحق مع منتخب من قارة أخرى.

الجولة الثانية ستُلعب يوم الثلاثاء المقبل وتبدأ بمواجهة صعبة لبوليفيا أمام الأرجنتين ثم يلتقي الإكوادور مع أوروجواي، وفي يوم الأربعاء تُلعب مباراة فنزويلا وباراجواي.

كما سيُعاد نهائي كوبا أمريكا الماضي عندما يستقبل منتخب بيرو نظيره البرازيلي والختام سيكون بقمة تشيلي أمام كولومبيا على أرض الأخيرة.

في هذا التقرير سنتعرف سويًا على موعد مباريات الجولة الأولى والثانية وما هي القنوات الناقلة والترتيب؟

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جدول مباريات تصفيات كأس العالم 2022 أمريكا الجنوبية

الجولة الأولى المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب تشيلي - أوروجواي الجمعة 9 أكتوبر 2020،

22 صفر 1442،

00:45 مصر، 01:45 السعودية 2-1 سينتيناريو باراجواي - بيرو الجمعة 9 أكتوبر 2020،

22 صفر 1442،

01:30 مصر، 02:30 السعودية 2-2 ديفينسوريس ديل الشاكو الأرجنتين - الإكوادور الجمعة 9 أكتوبر 2020،

22 صفر 1442،

02:10 مصر، 03:10 السعودية 0-1 لا بونبونيرا كولومبيا - فنزويلا السبت 10 أكتوبر 2020،

23 صفر 1442،

01:30 مصر، 02:30 beIN Sports HD ميتروبوليتانو البرازيل - بوليفيا السبت 10 أكتوبر 2020،

23 صفر 1442،

02:30 مصر، 03:30 السعودية beIN Sports HD آرينا كورينثيانز

الجولة الثانية المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب بوليفيا - الأرجنتين الثلاثاء 13 أكتوبر 2020،

26 صفر 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD هيرناندو سيليس الإكوادور - أوروجواي الثلاثاء 13 أكتوبر 2020،

26 صفر 1442،

23:00 مصر، 00:00 السعودية beIN Sports HD لا كاسا بلانكو فنزويلا - باراجواي الأربعاء 14 أكتوبر 2020،

27 صفر 1442،

00:00 مصر، 01:00 السعودية beIN Sports HD ميتروبوليتان الأولمبي بيرو - البرازيل الأربعاء 14 أكتوبر 2020،

27 صفر 1442،

02:00 مصر، 03:00 السعودية beIN Sports HD بيرو الوطني تشيلي - كولومبيا الأربعاء 14 أكتوبر 2020،

27 صفر 1442،

02:30 مصر، 03:30 السعودية beIN Sports HD تشيلي الوطني

ما هي القنوات الناقلة لتصفيات كأس العالم 2022 أمريكا الجنوبية؟

تُنقل كل مباريات تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أمريكا الجنوبية من خلال شبكة قنوات بي إن سبورتس بشكل حصري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر الذي يقدمه موقع جول لأغلب هذه المباريات، والذي يبدأ قبلها بحوالي نصف ساعة.

جدول ترتيب تصفيات كأس العالم 2022 أمريكا الجنوبية