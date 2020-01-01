الأهلي وإنبي: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الأهلي وإنبي المؤجلة من الجولة 15 من الدوري المصري الممتاز، والتي تقام في استاد القاهرة الدولي

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الأهلي 1 × 0 إنبي

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82' هاني يعبر ببراعة في اليمين ثم يرسل عرضية تتحول لدفاع إنبي.

76' خطييييييييييرة للأهلي بتسديدة من ضربة حرة من وليد سليمان، وجاد يتألق من جديد.

72' وليد سليمان يدخل بدلاً من جيرالدو.

71' أمامية خطيييييييييرة لإنبي تصل لأحمد علي الذي يروض الكرة على رأسه ثم يرسل تسديدة يسارية تخرج بعيدة إلى ضربة مرمى.

67' السوووووووووولية يرسل كرة إلى منطقة الجزاء يطير لها جاد ويمسك الكرة.

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة الأهلي وإنبي المؤجلة من الجولة 15 في الدوري المصري الممتاز.