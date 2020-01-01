الأهلي وإنبي: مباشر لحظة بلحظة
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الأهلي 1 × 0 إنبي
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82' هاني يعبر ببراعة في اليمين ثم يرسل عرضية تتحول لدفاع إنبي.
76' خطييييييييييرة للأهلي بتسديدة من ضربة حرة من وليد سليمان، وجاد يتألق من جديد.
72' وليد سليمان يدخل بدلاً من جيرالدو.
71' أمامية خطيييييييييرة لإنبي تصل لأحمد علي الذي يروض الكرة على رأسه ثم يرسل تسديدة يسارية تخرج بعيدة إلى ضربة مرمى.
67' السوووووووووولية يرسل كرة إلى منطقة الجزاء يطير لها جاد ويمسك الكرة.
⏱64' جوووووووووووووول 🗣 محمد هاني بضربة رأسية يفتتح التسجيل للفريق ⚽— النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 9, 2020
🔴 #يلا_يا_أهلي
🔥 #عدنا_لنفوز pic.twitter.com/B5xX1frftu
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