بثلاث كلمات .. أول ظهور للؤي ناظر بعد أنباء استقالته من رئاسة الاتحاد

ناظر يظهر لأول مرة بعد أخبار استقالته

ظهر لؤي ناظر رئيس نادي الاتحاد لأول مرة، بعد الأخبار التي تم تداولها خلال الساعات الماضية، بشأن تقديمه لاستقالته من منصبه بسبب خلافات داخلية.

وانتشر بعض الأخبار التي تؤكد على أن ناظر قدم استقالته من رئاسة الاتحاد، بسبب خلاف مع كريم بنزيما نجم الفريق، ورامون بلانيس المدير الرياضي بالنادي.

ونشر الإعلامي منار شاهين عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، صورة له مع لؤي ناظر في آخر ظهور له بعد أنباء الاستقالة.

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وعلق منار شاهين على الصورة قائلًا: "لؤي ناظر قبل قليل: أنا أحتاج الاتحاد"، دون توضيح أي شيء آخر يخص استقالته من منصبه.

يُذكر أن ناظر عبر عن عدم رضاه لتدخل بنزيما في الصفقات، وأيضًا بسبب اعتراضه على فكرة التعاقد مع المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي.