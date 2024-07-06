خاص| "فتّش عن كريم بنزيما" .. أزمة جديدة كبرى داخل الاتحاد بعد جدل لؤي ناظر!

بعد تردد أنباء حول استقالة لؤي ناظر..

تسبب النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في إحداث أزمة جديدة داخل أروقة النادي، على الصعيدين الفني والإداري.

وسادت حالة من الجدل، خلال الساعات الماضية، بعدما أكدت تقارير صحفية، تقدم لؤي ناظر باستقالته من رئاسة مؤسسة الاتحاد غير الربحية، وذلك بعد 16 يومًا فقط من فوزه بالرئاسة بالتزكية، في انتخابات العمومية التي انعقدت في 20 يونيو الماضي، نظرًا لوجود اختلافات في قرارات التعاقدات، ورفض ناظر تكرار أحداث الموسم الماضي.

وأفاد موقع "كووورة"، بوجود خلاف كبير داخل نادي الاتحاد، بين لؤي ناظر والمدير الرياضي الإسباني رامون بلانيس، فيما يتعلق بملف التعاقدات خلال الفترة الجارية، فيما يعد بنزيما هو السبب بتلك الأزمة.

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وأوضح المصدر أن بنزيما يفرض رأيه في الأسماء الأجنبية التي يرغب في الفريق في التعاقد معها، كما تدخل في ملف التعاقد مع المدير الفني للفريق.

ولا تعد تلك الواقعة الأولى لمسلسل مشكلات بنزيما داخل الاتحاد، منذ قدومه في الصيف الماضي، حيث دخل في خلاف كبير مع المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، ما تسبب بإقالة المدرب، كما رفض اللعب تحت قيادة المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، الذي قامت الإدارة بإقالته مؤخرًا لسوء النتائج.

وارتبط اسم بنزيما بافتعال مشكلة مع المغربي عبد الرزاق حمد الله، وسط أنباء حول رفض الفرنسي، استمرار زميله في صفوف العميد، ليصبح حمد الله على مقربة من الانتقال إلى صفوف التعاون، خلال موسم الميركاتو الصيفي.