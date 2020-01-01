بايلي يعترف: كنت متوترًا أمام تشيلسي

بعد فترة طويلة يكون هذا الأمر منطقيًا..

اعترف إيريك بايلي، لاعب مانشستر يونايتد، أنه كان يشعر بالتوتر خلال مشاركته في فوز فريقه على تشيلسي بهدفين نظيفين مساء الإثنين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

هذه كانت المباراة الأولى التي يُشارك فيها الدولي الإيفواري أساسيًا منذ أبريل 2019، وقد غاب عن النصف الأول من الموسم الحالي بسبب الإصابة.

بايلي كان من نجوم المباراة، حيث وقف حائلًا أمام هجمات البلوز في أكثر من لقطة، ولعل الأبرز على الإطلاق كان اندفاعه العظيم الذي منع به ماتيو كوفاسيتش من إدراك هدف تقليص الفارق في الدقائق الأخيرة.

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صاحب الـ25 عامًا في تصريحات للصحافة بعد المباراة قال "الأمر ليس سهلًا عندما لا تلعب طويلًا. لكن الأمر يصبح سهلًا عندما تلعب كثيرًا، لقد أخبرت المدرب أنني أود اللعب مجددًا، لقد عملت بجد لتحقيق ذلك.".

كما أضاف "لقد كنت مستعدًا للعب في الأسبوع الأخير وأخبرت المدرب بذلك، لقد استغرق الأمر بضع دقائق من أجل إدراك الموقف وتسويته عندما بدأت المباراة.".

وتابع "بصراحة كنت متوترًا في المباراة، فكانت آخر مشاركة منذ عام عندما أُصِبت أمام تشيلسي أيضًا. ولكن بمرور الوقت أصبحت الأمور على ما يرام.".

وأتم بقوله "شعرت بالدعم من زملائي في الفريق ومن المدرب، وهو أمر مهم حقًا.".

الجدير بالذكر أن أولي جونار سولشاير، المدير الفني للشياطين الحُمر، قد أثنى ثناءً كبيرًا على بايلي بعد المباراة، مُعربًا عن تقديره لإمكانياته المميزة التي يحتاج إليها الفريق كثيرًا في المرحلة المقبلة.

كما تجدر الإشارة إلى أن اليونايتد بات يحتل المركز السابع برصيد 38 نقطة وبفارق 3 نقاط فقط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع، مع الأخذ في الاعتبار أن صاحب المركز الخامس سيتأهل لدوري أبطال أوروبا عوضًا عن الموقوف مانشستر سيتي.