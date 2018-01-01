بايرن ينتزع الصدارة بتعادل مجنون مع أياكس

تعادل مجنون لبايرن ميونيخ من أجل التأهل كمتصدر مجموعة بينما يصعد أياكس ضمن أصحاب المركز الثاني

نجح فريق بايرن ميونيخ في ضمان صدارة مجموعته بدوري أبطال أوروبا، بالتعادل مع مُضيفه أياكس أمستردام 3/3، في الجولة السادسة لدور المجموعات من البطولة.

بايرن دخل المباراة طامحاً في تحقيق الفوز أو التعادل، من أجل الحفاظ على صدارة المجموعة الخامسة لصالحه على حساب أياكس.

البافاري لعب بتشكيل مكون من مانويل نوير، رافينيا، نيكولاس سولي، جيروم بواتنج وديفيد ألابا بالدفاع.

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وأما بخط الوسط فلعب جوشوا كيميتش، سيرج جنابري، ليون جوريتسكا وفرانك ريبيري، وبالهجوم الثنائي روبرت ليفاندوفيسكي وتوماس مولر.

أياكس كان الطرف الأكثر استحواذاً على المباراة بمعظم فتراتها، بينما جاءت الخطورة متكافئة بين الطرفين.

الضيوف افتتحوا التسجيل بهدف عن طريق ليفاندوفيسكي في الدقيقة الثالثة عشر، ليضعوا أنفسهم على أعتاب صدارة المجموعة.

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دوسان تاديتش أعاد أياكس للصورة مرة أخرى بهدف التعادل في الدقيقة 61، لتشتعل المباراة بشكل أكبر في الشوط الثاني.

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ماكسميليان فويبر لاعب أياكس جعل الأمور أكثر صعوبة على فريقه، بعدما تلقى البطاقة الحمراء في الدقيقة 67، ليكمل أصحاب الأرض المباراة بعشرة لاعبين.

توماس مولر رفض أن تمر الأمور بسلام على فريقه، حيث تلقى هو الآخر بطاقة حمراء قبل النهاية بربع ساعة، بعد تدخل عنيف على نيكولاس تاجليافيكو.

تاديتش عاد مرة أخرى بهدف آخر قاتل لأياكس في الدقيقة 82 من ركلة جزاء، ليضع فريقه على أعتاب انتصاراً ثميناً.

الدقائق الأخيرة من المباراة شهدت لحظات جنونية، بهدفين من ليفاندوفيسكي من ركلة جزاء في الدقيقة 87 وكينجسلي كومان بالوقت بدل الضائع، لتكتمل عودة البافاري ولكن الإثارة لم تتوقف عند ذلك.

نيوكلاس سولي مدافع بايرن أهدى أياكس هدفاً ذاتياُ بالخطأ في مرماه باللحظات الأخيرة لتنتهي المباراة بالتعادل.

وفي مباراة أخرى نجح بنفيكا البرتغالي في الفوز على ضيفه أيك أثينا بهدف نظيف، سجله لاعبه أليكس جريمالدو في الدقيقة 88.

الصدارة تذهب بذلك إلى بايرن بـ14 نقطة، مقابل12 لصالح أياكس ليصعدا معاً لدور الـ16 من البطولة.

ويتوجه بنفيكا كثالث مجموعة إلى الدوري الأوروبي بـ7 نقاط، ويخرج أيك أثينا خالي الوفاض بلا أي نقطة..