بايرن ودورتموند يدخلان على خط المفاوضات مع معجزة برمنجهام

الأندية الإنجليزية مهتمة أيضًا..

دخل بايرن ميونخ وغريمه بوروسيا دورتموند على خط المفاوضات مع نادي برمنجهام سيتي من أجل ضم موهبتهم جود بيلينجهام.

صاحب الـ16 عامًا جذب الأنظار إليه بعدما اقتحم الكتيبة الأساسية للفريق الأول لبرمنجهام في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي هذا الموسم.

وبحسب ما أوردته صحيفة ميرور، فإن الفريقين الألمانيين تابعا عن كثب تطور اللاعب ولديهما الرغبة في الظفر بخدماته في الفترة المقبلة.

بيلينجهام لم يوقع على عقود احترافية في النادي الإنجليزي بعد، حيث ينتظر أن يُكمل عامه السابع عشر في يونيو المقبل، مما قد يُعد أفضلية للفرق المهتمة بالحصول عليه.

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بطلا البوندسليجا ليسا وحدهما من يهتم ببيلينجهام، فاللاعب يحظى باهتمام أرسنال وكذلك مانشستر يونايتد، وتحديدًا المانيو الذي أرسل كشافيه مؤخرًا للوقوف على مستواه.

ولكن برمنجهام يأمل في أن يحافظ على نجمه، إذ بدا واضحًا من خلال حديث أبيه أنه لا يبحث عن المال بقدر البحث عن مكان آمل تتطور موهبته فيه حتى يكون جاهزًا للخطوة التالية.

الجدير بالذكر أن بيلينجهام قد خاض بقميص برمنجهام هذا الموسم 23 مباراة في التشامبيونشيب وأحرز ثلاثة أهداف وصنع واحدًا مع الأخذ في الاعتبار أن مركزه هو ارتكاز دفاعي رقم 6.