بايرن ميونيخ يعترف باهتمامه بديمبيلي

بايرن ميونيخ مهتم بنجم برشلونة عثمان ديمبيلي بعد اقتراب نيمار

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اعترف نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونيخ يوم الثلاثاء بأن النادي الألماني مهتم بالتعاقد مع اللاعب الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي جناح برشلونة.

وكانت الأخبار القادمة من كاتالونيا تفيد باقتراب وصول نيمار وأنطوان جريزمان، مما سيؤدي إلى رحيل ديمبيلي وفيليبي كوتينيو.

وحول ذلك، لم ينكر نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن ميونيخ أن هناك بالفعل اهتمام من قبل الإدارة بالتعاقد مع عثمان ديمبيلي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 9, 2019

وقال كوفاتش: "ديمبيلي لاعب رائع، أنا أحبه كثيرًا منذ أن كان لاعبًا في صفوف بوروسيا دورتموند، لقد قدم الكثير في الدوري الألماني رغم أن رحلته هنا لم تستمر طويلًا"

وأضاف: "نحن نحتاج إلى إيجاد البديل بعد رحيل أريين روبين وفرانك ريبيري، الثنائي الذي ظل هنا لأكثر من 10 سنوات بالطبع يحتاج إلى تعويض بأسماء كبرى"

وتابع: "ساني أيضًا أنا معجب به كثيرًا، وهو الآخر كان أحد نجوم البوندسليجا من قبل، لا أعرف شيئًا عما سيحدث مستقبلًا ولكنني أتمنى أن أراه بقميص البايرن"

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يذكر أن فرانس فوتبول قد نشرت الأسبوع الماضي تقريرًا عن أبرز الأسماء المرشحة لتعويض روبين وريبيري في بايرن ميونيخ، وكان الاسمين الأبرز هما لوروا ساني وعثمان ديمبيلي.