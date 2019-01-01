بايرن ميونيخ يحاول الانقضاض على صفقة رابيو

اللاعب يبدو وأنه في طريقه للانضمام إلى برشلونة ولكن النادي الألماني يتدخل في اللحظات الأخيرة



يحاول نادي بايرن ميونيخ الألماني، الانقضاض على صفقة انتقال الفرنسي أدريان رابيو إلى برشلونة هذا الشهر.

رابيو ينتهي عقده مع باريس في يونيو القادم، وموقفه أصبح محسوماً بعدم التوقيع على عقد جديد.

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برشلونة يعتبر هو الطرف الأقرب للتعاقد مع رابيو، حيث اتفق على دفع مقابل مُخفض لباريس من أجل ضمه.

ومع ذلك أكدت إذاعة "مونت كارلو" أن بايرن اتصل رسمياً بالنادي الفرنسي خلال الأيام الأخيرة.

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لك أن تتخيل أن السير أليكس فيرجسون طلب ضم هذا اللاعب ثلاث مرات خلال مسيرته التدريبية مع مانشستر يونايتد، فلقد كان شيرر مهاجمًا من طراز فريد يصعب تكراره بالتأكيد. pic.twitter.com/fwEsRDC4hI — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 10, 2019

وحاول حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن، إقناع باريس بتجميد اتفاقه مع برشلونة.

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ويطمح بايرن حالياً في ضم اللاعب بشهر يناير الجاري، أو حتى إقناعه بالانتظار حتى الصيف والانضمام بشكل مجاني.

ويشتعل بذلك الصراع بين برشلونة وبايرن خلال الأيام القادمة، ليبقى القرار النهائي لدى رابيو لحسم مصيره.