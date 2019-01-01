بايرن ميونيخ نحو جوهرة أخرى من موناكو

بينيامين هينريتش على رادار بايرن ميونيخ

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

يبدو أن هناك خلاف بين إدارتي موناكو وبايرن ميونيخ حول تفاصيل انتقال مدافع الفريق الفرنسي بينيامين هينريتش.

ويواصل بايرن ميونيخ تحركاته خلال سوق الانتقالات الصيفية من أجل تعزيز صفوفه بلاعبين جدد قبل انطلاق الموسم الجديد.

ووفقًا لتقارير فرنسية، فإن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا يفكر في عدم قبول عرض الفريق البافاري من أجل عدم خسارة فرصة اللعب بشكل أساسي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 9, 2019

ورغم ذلك، لم يفقد رومينيجة الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ الأمل، حيث أنه مستمر في المحادثات مع النادي ومع اللاعب كذلك.

وحسب ليكيب لا يزال كلا الناديين في مفاوضات معقدة نظرًا لأن بايرن يعرض 25 مليون يورو وموناكو يرفض فتح باب التفاوض بأقل من 35 مليون يورو.

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يذكر أن بايرن ميونيخ كان قد تعاقد مع الثنائي لوكاس هيرنانديز وبنيامين بافارد من أجل تعزيز خط دفاعه ومقابل مبالغ ضخمة مقارنة بالمعتاد.