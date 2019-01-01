الويفا يرد على استئناف بايرن ميونيخ ضد إيقاف مولر

اللاعب طرد أمام أياكس أمستردام، هل سيغيب عن مواجهة ليفربول؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن بايرن ميونيخ رسميًا رفض الويفا للاستئناف الذي تقدم به النادي لرفع الإيقاف عن لاعبه توماس مولر.

وكان اللاعب الألماني قد طُرد خلال مواجهة أياكس أمستردام في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بالتعادل 3-3، إثر تدخل عنيف ضد نيكولاس تاليافينتو مدافع الفريق الهولندي عند الدقيقة 75 من المباراة.

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وقد ترتب على قرار الطرد إيقاف اللاعب لمباراتين، لكن النادي البافاري حاول رفع أو تخفيف العقوبة بتقديم استئناف إلا أن طلبه رُفض ليتأكد غياب مولر عن مباراتي ليفربول في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

يُذكر أن مباراة الذهاب أمام الريدز ستكون في 19 فبراير القادم، فيما يُقام لقاء الإياب في 13 مارس المقبل.