هيجواين: سعيد جدًا للعمل مع ساري مجددًا، هو شخص يُجيد العمل معي

مهاجم تشيلسي الجديد يتحدث عن مدربه

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى جونزالو هيجواين سعادته بالعودة للعمل تحت قيادة ماوريتسيو ساري، مؤكدًا أن المدرب الإيطالي هو القادر على إخراج أفضل ما لديه.

وانضم هيجواين لتشيلسي خلال يناير الماضي ليعود للعمل مع مدربه السابق في نابولي والذي قاده لإحراز 33 هدفًا خلال موسم 2015-2016 في السيري آ، وبدأ لاعب ميلان السابق مسيرته مع البلوز في البريميرليج بإحراز هدفين خلال خماسية الفوز على هدرسفيلد تاون.

وتحدث اللاعب قائلًا عن مدربه "ساري هو المدرب الذي أخرج أفضل ما لدي كلاعب، هو شخص يُجيد تمامًا العمل معي، خاصة على الجانب النفسي. موسم 2015-2016 كان رائعًا، خلاله تمكنت من تحطيم الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد في إيطاليا، وهو إنجاز مهم جدًا هناك. كان عامًا رائعًا مع ماوريتسيو، فترة جيدة قضيناها معًا، حتى لو كانت قصيرة".

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أضاف لصحيفة إيفنينج ستاندرد "أنا سعيد للعمل معه مجددًا في نادٍ كبير يمتلك تاريخ عريق ولاعبين مميزين. أنا سعيد حقًا لأحظى بتلك الفرصة وأريد العودة لهذا المستوى. أعتقد أن كل الأمور مهيأة لنحقق أهدافنا في نهاية الموسم".

يُذكر أن هيجواين بدأ الموسم معارًا من يوفنتوس إلى ميلان، ورغم أن الإعارة كانت حتى نهاية الموسم مع حق الشراء نهائيًا مقابل 36 مليون يورو، إلا أن الطرفين انفصلا ليذهب الأرجنتيني إلى لندن ويضم الروسونيري كريشتوف بيونتيك مهاجم جنوى.