روبين: لا أطمح لأن أصبح من كبار المدربين

أريين روبين يتحدث عن خطته المستقبلية بعد اعتزال كرة القدم

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قال أسطورة كرة القدم الهولندية ونجم نادي بايرن ميونيخ سابقًا أريين روبين إنه لا يطمح لأن يصبح علامة في مجال التدريب.

وكان آريين روبين قد أعلن اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي منذ حوالي شهر بعد إعلان رحيله عن صفوف الفريق البافاري بنهاية الموسم الماضي.

وحول مستقبله بعد اعتزال كرة القدم، أكد روبين أنه لم يقرر بعد أين وكيف ستكون الخطوة المقبلة بالنسبة له.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 25, 2019

وأضاف: "أحتاج الحصول على بعض الوقت من أجل التفكير، لا أريد اتخاذ قرار سريع بشأن المستقبل في الوقت الحالي"

وتابع: "لا أطمح إلى أن أكون أحد أهم المدربين على مستوى العالم، ولكن ذلك لن يمنع أنني قد أفكر في خوض التجربة"

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يذكر أن أريين روبين قد حصل مع بايرن ميونيخ على دوري أبطال أوروبا عام 2013، في أبرز إنجازاته مع الفريق على الإطلاق.