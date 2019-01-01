توخيل: عودة نيمار ليست بيدي ولا أعرف حالة مبابي وكافاني

توخيل يضاعف الغموض حول مصير ومستقبل نيمار مع باريس سان جيرمان

تحفظ المدير الفني لباريس سان جيرمان توماس توخيل، في رده على سؤال حول إمكانية عودة المتمرد البرازيلي نيمار جونيور، للدفاع عن ألوان بطل الليج1 بداية من مباراة ميتز المقبلة.

وبعد الفوز العريض الذي حققه الفريق الباريسي على حساب حساب تولوز برباعية نظيفة في الجولة الرابعة للدوري الفرنسي، سُئل المدرب الألماني عما إذا مشكلة نيمار قد انتهت أم لا، فأجاب فأجاب لتلفزيون "+ Canal" الفرنسي "هذا هدفنا دائمًا غلق هذه الصفحة في أقرب وقت ممكن، وليوناردو يعرف أنني أريد الاحتفاظ به".

وأضاف "لكن هذا لا يعتمد عليه فقط، إن الوضع ليس واضحًا جدًا، وينبغي علينا إنهاء هذا الأمر.. هل سيعود للظهور في مباراة ميتز المقبلة؟ هذا ليس قراري بمفردي".

وعن الإصابات التي ضربت إدينسون كافاني، كيليان مبابي وعبدالله ديالو، قال "لا أعرف إذا كانت إصابات خطيرة أم لا، أو إذا كان استبدالهم سيجعل الأمر طبيعيًا، ولا أفكر إذا كانوا سيعودون قبل دوري أبطال أوروبا أم لا".

الاحتفال هو ما يميزه دائمًا.. جريزمان يسجل هدف رائع واحتفال أروع في الكامب نو 💫 pic.twitter.com/MWW7UStcxh — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 25, 2019

وفي رده على سؤال آخر عن نوعية الإصابات، قال "هي إصابات مختلفة وسنبحث عن الأسباب. هل تشعر بالقلق؟ أشعر فقط بخيبة أمل لأننا كنا أقوياء بما فيه الكفاية في الوقت الراهن".