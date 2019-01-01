بايرن ميونخ يتابع نجمي يوفنتوس

بايرن ونشاط مستمر في الميركاتو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت مصادر إعلامية أن بايرن ميونخ مهتم بخدمات ثنائي خط وسط يوفنتوس بليز ماتويدي وإيمري تشان بعد خروجهما من حسابات السيدة العجوز.

ويعاني يوفنتوس من زيادة عدد اللاعبين في قائمة الفريق وفشله في بيع عدد من النجوم الذين لا يدخلون في حسابات المدير الفني ماوريتسيو ساري.

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وقالت "توتوسبورت" إن اقتراب بقاء سامي خضيرة يجعل يوفنتوس يضع إيمري تشان في حسابات المغادرين لتقليل عدد اللاعبين بنفس المركز.

ولم يبدأ تشان اللقاء الودي أمام تريستينا السبت، وتقول الصحيفة أنه يحظى باهتمام من ناديه السابق بايرن ميونخ، بالإضافة إلى بي إس جي.

بينما ذكرت "ليبرو" أن ماتويدي المطلوب في موناكو يدخل هو الآخر في اهتمامات يوفنتوس في ظل سعي يوفنتوس للتخلص منه.

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ويملك ماتويدي عقداً مع يوفنتوس حتى 2020، بينما يمتد عقد تشان حتى 2022 مع البيانكونيري.

وضم بايرن ميونخ في الأيام الأخيرة الثنائي إيفان بيريشيتش وفيليبي كوتينيو على سبيل الإعارة، وصرح أولي هونيس، رئيس النادي، أن سوق فريقه انتهى بعد تلك الصفقات.