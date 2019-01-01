بايرن ميونيخ يحسم موقفه النهائي من ضم ساني

اللاعب يعاني من إصابة ستبعده حتى نهاية الموسم

أكد كارل رومينجيه المدير التنفيذي لبايرن ميونيخ، أن ناديه أنهى اهتمامه بالتعاقد مع ليروى ساني جناح مانشستر سيتي هذا الصيف.

بايرن يطارد ساني من بداية سوق الانتقالات الحالي، ولكن الصفقة واجهتها العديد من الصعوبات المالية.

الأمر ازداد صعوبة بعدما تعرض اللاعب لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، ليغيب لفترة تصل إلى 7 أشهر.

رومينيجيه رد على إمكانية التعاقد مع ساني قائلاً:"لا الأمر غير منطقي الآن، الجميع يعلم المدة التي تستغرقها إصابات الرباط الصليبي".

ويأتي رد المدير التنفيذي لبايرن، ليحسم الجدل بشكل نهائي بعد الشائعات حول تقديم عرض جديد للجناح الألماني رغم إصابته.

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بايرن أجرى بعض التدعيمات الهجومية الهامة الأيام الأخيرة، بضم إيفان بيريشيتش جناح إنتر، والبرازيلي فيليب كوتينيو من برشلونة.