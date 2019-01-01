بايرن ميونخ يوضح موقف فينجر ويؤكد بقاء فليك

رومينيجه يحسم الجدل..

كشف كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، عن استمرار هانسي فليك في منصبه كمدير فني للعملاق البافاري حتى إشعار آخر.

ويأتي تجديد الثقة في فليك على خلفية الفوز الكاسح الذي حققه في البوندسليجا على بوروسيا دورتموند بأربعة أهداف نظيفة، إلى جانب فوزه الأوروبي على أولمبياكوس بهدفين نظيفين.

بايرن ميونخ بدا أكثر صلابة وقوة وخصوصًا على الصعيد الدفاعي منذ وصول فليك إلى قيادة الدفة الفنية، فلم يتلقِ البايرن أي تسديدة بين القائمين والعارضة في آخر مباراتين.

ونتيجة لهذا الأداء المميز، أعلن رومينيجه أن فليك سيستمر في منصبه لفترة أطول، دون الإعلان بوضوح عن ما إذا كان سيستمر لنهاية الموسم أم لنهاية الدور الأول أو قبل ذلك.

"سوف نعمل مع فليك حتى إشعار آخر." بهذه الكلمات تحدث رومينيجه للصحافة، قبل أن يعود ليوضح موقف آرسين فينجر من تدريب بايرن ميونخ.

الكثير من الجدل كان قد أُشاع في الآونة الأخيرة حول احتمالية تولي آرسين فينجر مهمة تدريب بايرن بصورة مؤقتة حتى نهاية الموسم، والمدرب نفسه أكد على وجود اتصال بينه وبين الإدارة الألمانية.

مدرب آرسنال السابق طلب مهلة لمدة أسبوع من أجل الرد على العرض الذي قدمته إليه الإدارة البافارية، ولكن يبدو أن الأمور لن تكون كما كانت في الأيام الماضية بعد تثبيت فليك أرجله على دكة بدلاء البطل الألماني.

رومينيجه بدوره تحدث حول هذا الأمر، فقال "أحترم آرسين فينجر، سوف نتحدث إليه ونجعل الأمور واضحة للجميع، لا أريد وضع ضغوطًا عليه أو علينا.".

يذكر أن بايرن ميونخ يتقاسم المركز الثاني في البوندسليجا مع لايبزيج برصيد 21 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر بوروسيا مونشنجلادباخ، كما ضمن البافاري مشاركته في ثمن نهائي دوري الأبطال بالفوز على أولمبياكوس الأسبوع الماضي.