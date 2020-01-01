بايرن ميونخ يوضح حقيقة محاولة مانشستر يونايتد ضم كومان

كيف حاول مانشستر يونايتد التعاقد مع كومان؟

كشف المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ، حسن صالح حميديتش، حقيقة محاولة مانشستر يونايتد التعاقد مع كينجسلي كومان خلال سوق الانتقالات الصيفية.

التقارير الصحفية ربطت مانشستر يونايتد بضم جادون سانشو من بوروسيا دورتموند، أو عثمان ديمبيلي من برشلونة.

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إلا أنّ إصرار برشلونة على بيع اللاعب وليست إعارته دفعت إدارة مانشستر يونايتد لمحاولة ضم كومان لكن الصفقة لم تتم.

وقال حميديتش في تصريحات لصحيفة "سبورت بيلد" الألمانية إنّ إدارة مانشستر يونايتد لم تقدم أي عرض رسمي للتعاقد مع كومان، مؤكدًا أنّ بايرن ميونخ لا يرغب في التخلي عن اللاعب الذي يمتلك عقدًا لمدة 3 مواسم إضافية.

وأوضح: "لم يكن هناك أي شيء، كما أننا لا نفكر في بيعه. هدفه الوصول معنا مرة أخرى إلى نهائي دوري أبطال أوروبا ونحن نعتمد عليه".

وتابع: "الفشل في ضم سيرجينيو ديست؟ هناك صفقات تصل فيها المفاوضات لمرحلة ما تجعل النادي مضطرًا لعدم إتمام الصفقة وهذا ما حدث".

واختتم: "ما يهمنا فقط إيجاد طرق أخرى لتدعيم الفريق حال فشلت بعض الصفقات، أرى أننا نمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين".

جدير بالذكر أنّ ديست رفض الرحيل إلى بايرن ميونخ مفضلًا ارتداء قميص برشلونة.