هل يقترب من مانشستر يونايتد؟ ديمبيلي يغيب عن مران برشلونة ويثير الجدل

وفشل صفقة لليونايتد..

أوردت تقارير صحفية إسبانية أن عثمان ديمبيلي لم يتدرب اليوم مع فريقه برشلونة، ما قد يكون تمهيدًا لمغادرته كامب نو خلال الساعات المتبقية من سوق الانتقالات الصيفية في ظل اهتمام ضخم من مانشستر يونايتد بالظفر بخدماته.

إدارة برشلونة باتت لا تمانع التفريط في الدولي الفرنسي هذا الصيف بسبب كثرة إصاباته وعدم انضباطه إلى جانب عدم اقتناع رونالد كومان به وتفضيله للثنائي بيدري وترينكاو عليه.

مانشستر يونايتد هو الآخر يُعاني بشكلٍ واضح في مركز الجناح ويريد تلبية رغبة أولي جونار سولشاير في التعاقد مع أحدهم بعد فشل انتقال جادون سانشو إلى أولد ترافورد نتيجة لطلبات بوروسيا دورتموند المادية الضخمة.

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ووفقًا لما أورده الصحفي الموثوق فابريزيو دي ماوريزيو، فإن ديمبيلي منفتح على فكرة الانضمام إلى يونايتد، في الوقت الذي هناك بالفعل مفاوضات قائمة بين مسؤولي برشلونة ومانشستر إلا أن الاتفاق بينهما لم يتم حتى اللحظة.

العرض المُقدم من إدارة مانشستر يونايتد للتعاقد مع صاحب الـ22 عامًا هو إعارة لنهاية هذا الموسم مع تغطية راتبه كاملًا، لكن بحسب رومانو فبرشلونة يود التخلص من ديمبيلي نهائيًا، وقد يكون ذلك خشية تكرار سيناريو فيليبي كوتينيو وفشل بيعه بعد إعارته الموسم الماضي.

في كل الأحوال، فإن توجه يونايتد للتعاقد مع ديمبيلي يأتي في المقام الأول بسبب فشل التعاقد مع إسماعيلا سار، جناح واتفورد، بعد رفض النادي الذي يقبع في الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى “البريميرشيب” العرض المقدم من إد وودورد بصورة رسمية هذا المساء.

عرض المانيو كان بالحصول على سار على سبيل الإعارة لنهاية هذا الموسم مع بند شراء في الصيف المقبل نظير 25 مليون جنيه استرليني، وتمسكت إدارة واتفورد بأن تبيع السنغالي الآن بهذه القيمة وألا يرحل معارًا، ما كان حجر عثرة في المفاوضات بين الطرفين.

يذكر أن مانشستر يونايتد في طريقه للإعلان عن التعاقد مع إدينسون كافاني وأليكس تيليس قبل نهاية السوق مساء الإثنين، كما أنهى الشياطين الحمر تعاقدهم أيضًا مع عماد تراوري من أتالانتا ولكنه سينضم في يناير المقبل.