بايرن ميونخ يُعلق على أنباء تبادل ألابا وساني

ويتحدث عن تأثر كورونا..

رفض كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، الحديث الدائر حول إمكانية عقد صفقة تبادلية مع مانشستر سيتي من أجل الحصول على خدمات ليروي ساني خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

الشائعات سارت في ألمانيا أن دافيد ألابا، الظهير الأيسر لبايرن، يطمح في الخروج من أليانز آرينا خلال الصيف المقبل وسط اهتمام من بيب جوارديولا بضمه إلى السيتي لسد ثغرات الجبهة اليسرى وقلب الدفاع.

رومينيجه عقّب على الأمر في تصريحات للصحافة الألمانية بقوله "في هذا الشأن أقول بكل وضوح إنها حكاية خيالية ليس لها أي علاقة بالواقع.".

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فيروس كورونا تسبب في إيقاف النشاط الرياضي في كافة أرجاء العالم مما سيكون له أثاره الاقتصادية الصعبة على الأندية، مما جعل رومينيجه يُعلن تعليق التفكير والتخطيط لميركاتو الصيف حتى اتضاح الرؤية.

الرئيس اختتم حديثه قائلًا "لا أحد يعرف اليوم كيف سيكون تأثير أزمة كورونا على كرة القدم في الأسابيع والأشهر المقبلة ولهذا السبب قررنا تعليق موضوع الوافدين الجدد.".

وكان بايرن ميونخ قد اجتمع مع عدد من كبار الأندية الألمانية أصحاب البُنية الاقتصادية القوية واتفقوا على دعم الأندية الألمانية المتضررة من كورونا بـ20 مليون يورو لاستمرارها في الحياة.

يذكر أن الدوري الألماني مؤجل حتى بدايات أبريل، وقد اقترحت رابطة البوندسليجا تمديد هذا التأجيل حتى 30 أبريل بصورة مبدئية على أن تعود البطولة مع ضمان سلامة اللاعبين والجماهير بعد احتواء كورونا.