خاص | رغم محاولات تشيلسي - نوير يتمسك ببايرن ميونخ

الحارس المخضرم لم يتوصل لاتفاق التجديد لكنه يرغب في البقاء

تمسك مانويل نوير، حارس بايرن ميونخ، بالبقاء مع النادي البافاري رغم عدم توصله لاتفاق بعد لتجديد عقده الذي ينتهي في 2021.

تشيلسي يحاول التعاقد مع نوير مستغلًا أزمة مع بايرن ميونخ.

وعلم جول أنّ صاحب الـ 34 عامًا لا يخطط لمغادرة ألمانيا في الوقت الراهن وبالتالي غير منفتح للرحيل إلى تشيلسي في الفترة المقبلة.

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وأوضحت أنّ نوير سعيد بالعمل مع المدرب هانسي فليك ويطمح لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية مع بايرن ميونخ بعد 2013.

والتقى وكيل أعمال اللاعب مع إدارة بايرن ميونخ يوم الثلاثاء الماضي ولكن لم يتم التوصل إلى قرار نهائي بشأن مسألة تجديد العقد.

نوير بدا غاضبًا من الإدارة البافارية بسبب التعاقد مع ألكسندر نوبل من شالكه مما يعني وجود خطة لاستبداله.

جدير بالذكر أنّ نوير تعرض للعديد من الإصابات خلال السنوات الماضية في بايرن ميونخ وهو ما أثر على مستواه.