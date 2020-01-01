بايرن ميونخ يُحبط شتيجن وبرشلونة يستقر على بديله

يعود أحد الخبراء بالأجواء في كتالونيا من جديد..

يلعب مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة، بورقة الانضمام إلى بايرن ميونخ من أجل مساومة إدارة النادي الكتالوني على قيمة العقد الكبيرة التي يحلم بها، غير أن هذا السلاح يبدو وأنه في طريقه للزوال قريبًا.

وكان بايرن ميونخ قد أعلن تمديد عقد توماس مولر حتى 2023، في الوقت الذي يتم التفاوض فيه مع مانويل نوير ويبدو وبحسب كل التقارير الواردة من ألمانيا أن الطرفين على وشك الوصول إلى اتفاق.

عقد شتيجن في كامب نو ينتهي مع صيف 2022، وهناك مفاوضات في الأيام الأخيرة لتجديد العقد، ويطلب الحارس الألماني أن يتحصل غلى 10 مليون يورو في العام الواحد ليكون الحارس الأعلى راتبًا في كرة القدم حول العالم حاليًا.

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فيروس كورونا كان ولا يزال السبب في أن إدارة جوزيب ماريا بارتوميو لم تقبل تجديد العقد بهذه القيمة العالية، حيث يظل المستقبل الاقتصادي للنادي مبهمًا في ظل توقف النشاط وبداية الخسائر بالفعل في الظهور.

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بشكل عام، فإن تجديد نوير لعقده مع بايرن في الوقت الذي يصل فيه ألكسندر نوبل إلى أليانز آرينا الصيف المقبل قد يُسهِّل عملية التفاوض بين البرسا وشتيجن في الفترة المقبلة.

وعلى صعيد متصل، أكدت صحيفة "سبورت" أن إدارة برشلونة تسعى للتعاقد مع أندريه أونانا، حارس أياكس، ليصير الحارس الثاني خلف شتيجن مع الاستغناء عن خدمات نيتو الذي لم يكن على المستوى المأمول منذ انضمامه الصيف الماضي.

أونانا يُريد مغادرة أياكس وسيكون النادي الهولندي على استعداد لسماع العروض المقدمة له والتي لن تقل عن 40 مليون يورو، مع سعيّ برشلونة لإبرام الصفقة على طريقة التبادل مستغلين ورقة ريكي بويج الذي يلقى اهتمامًا كبيرًا من كتيبة إيريك تين هاج.

يذكر أن أونانا هو أحد أبناء أكاديمية لاماسيا، حيث انضم إليها في 2014 من مؤسسة صامويل إيتو، قبل أن ينضم إلى أياكس في 2015 ويصير الحارس الأساسي للعملاق الهولندي.